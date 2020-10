Masca devine obligatorie în toate spațiile publice din Argeș / Restricții instituite și în alte județe

Masca de protecție devine obligatorie, de miercuri, în toate spațiile publice din județul Argeș. Autoritățile județene au continuat luni să impună restricții în zonele unde rata de infectare este mai mare de 1,5 la o mie de locuitori.

Conform deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Argeș, obligativitatea nu se aplică copiilor cu vârsta de până la 5 ani, scrie Mediafax. Purtarea măștii de protecție în spațiile publice este obligatorie din 30 iulie în județul Argeș pentru grupurile mai mari de două persoane.





Potrivit Prefecturii, cei care nu se vor conforma noii decizii riscă amenzi cuprinse între 500 și 2500 lei, în baza legii 55/2020.

În Vatra Dornei şi Cacica se închid restaurantele, cafenelele, teatrele, iar masca e obligatorie în jurul şcolilor

CJSU Suceava a decis în şedinţa de luni ca restaurantele, cafenelele, teatrele şi cinematografele din Vatra Dornei şi Cacica să-şi suspende activitatea, iar în proximitatea şcolilor va fi obligatorie purtarea măştii de protecţie, începând din 13 octombrie, a informat Instituţia Prefectului, agerpres.





Totodată, se închid sălile de jocuri de noroc, cu excepţia pariurilor şi loteriilor unde se eliberează bilet, cu respectarea regulilor de distanţare şi a măsurilor de siguranţă sanitară.

În CJSU s-a decis şi modificarea scenariului de funcţionare pentru unităţi de învăţământ din trei localităţi ale judeţului - Suceava, Fundu Moldovei şi Todireşti.

Conform Prefecturii Suceava, toate administraţiile publice locale din judeţ vor intensifica măsurile de prevenire a răspândirii riscului epidemiologic în cadrul locaţiilor în care există un aflux mare de persoane - pieţe, târguri, expoziţii etc., asigurând măsurile necesare pentru stabilirea a minimum două fluxuri funcţionale (acces şi evacuare persoane) în cadrul obiectivelor, asigurarea punctelor de triaj epidemiologic la accesul în obiective (controlul temperaturii cu termometre noncontact, verificarea purtării mijloacelor individuale de protecţie), limitarea accesului persoanelor prin temporizare, astfel încât să se asigure distanţarea socială de minimum 2 metri între persoane, respectiv minimum 4 mp/persoană, asigurarea unor puncte de dezinfecţie a mâinilor în cadrul acestor locaţii, monitorizarea respectării de către participanţi a conduitei preventive în domeniul epidemiologic, precum şi alte măsuri stabilite prin hotărâri ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, scrie Agerpres.

Harghita: Numărul localităţilor în au fost impuse restricţii a ajuns la 15

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Harghita a inclus, luni, municipiul Odorheiu Secuiesc şi comuna Mugeni pe lista localităţilor unde se impun măsuri de restricţie, întrucât rata de infectare este mai mare de 1,5 la o mie de locuitori.





Cele două localităţi se alătură municipiului Miercurea Ciuc, oraşului Vlăhiţa şi comunelor Brădeşti, Cârţa, Ciumani, Dăneşti, Gălăuţaş, Mădăraş, Mihăileni, Păuleni Ciuc, Racu, Sânmartin şi Siculeni, unde au fost impuse restricţii săptămâna trecută.





Purtătorul de cuvânt al Instituţiei Prefectului, Adrian Pănescu, a precizat că potrivit hotărârii CJSU, de luni seara până în 18 octombrie barurile, cafenelele, cluburile, discotecile şi alte localuri vor fi închise.

Totodată, în cele 15 localităţi se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, "pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, pe o rază de 50 de metri în jurul perimetrului exterior al tuturor unităţilor de învăţământ".





CJSU Harghita "recomandă ferm purtarea măştii pe toata durata deplasării în afara domiciliului", iar persoanelor vulnerabile li se recomandă să evite frecventarea locurilor publice aglomerate.





Concertele, spectacolele, târgurile, bâlciurile sau evenimentele sportive se pot desfăşura doar cu condiţia respectării măsurilor de distanţare şi siguranţă sanitară în vigoare, iar organizarea sărbătorilor religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară activitatea respectivă.

Potrivit hotărârii CJSU Harghita, în toate localităţile judeţului se vor decala orele de început şi sfârşit ale activităţii instituţiilor, pentru reducerea aglomerării la orele de vârf, se va organiza munca la distanţă în instituţii publice, acolo unde este posibil, pentru a reduce aglomerarea din birouri şi se introduce obligativitatea igienizării spaţiilor comune din imobile (lift, casa scărilor) de către asociaţiile de proprietari cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale.

Primarul din Miercurea Ciuc susţine că rata de infectare se apropie de 3 la mie, ceea ce va aduce restricţii suplimentare

Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán, a declarat luni, într-o conferinţă de presă, că rata de infectare cu noul coronavirus, la nivelul oraşului, se apropie de 3 la mia de locuitori, moment în care şcolile îşi vor muta activitatea în online şi se vor impune măsuri de restricţie suplimentare.





"Am ajuns la 2,3 la mia de locuitori în oraş. Deci, în judeţ suntem la 1,24-1,25, aproape de 1,50, pragul la care trebuie să se ia obligatoriu nişte măsuri, legat de alimentaţia publică, de spectacole şi alte activităţi în zone închise etc. Dar, în oraş, ne apropiem vertiginos de 3 la mie, adică de pragul în care se va trece obligatoriu online în toată zona. De la cei mici, din grădiniţe, până la cei mari, licee inclusiv. (...) Spectaculos, săptămâna aceasta avem şanse foarte mari să fim obligaţi la scenariul online şi să apară în foarte multe locuri, nu numai în oraş, ci în tot arealul, restricţii de funcţionare pentru crâşme, bodegi, cafenele, restaurante etc. Dacă ajungem la 3, nu se mai face nimic în spaţii închise", a explicat primarul, citat de Agerpres.





El susţine că după alegerile locale "pandemia a luat avânt atât în oraş, cât şi în judeţ şi în regiune", punctând faptul că "înainte de alegeri a crescut cu 10% cazuistica, însă după alegeri s-a dublat pe fiecare săptămână".





Ráduly Róbert Kálmán a reiterat ideea de a se declanşa o campanie de vaccinare antigripală, cu asigurarea de doze gratuite de vaccin pentru şcolari, preşcolari şi cadre didactice, în contextul în care sezonul de gripă se va suprapune peste îmbolnăvirile de COVID-19.

Primarul a mai spus că Centrul Judeţean de Transfuzii ar trebui dotat cu un aparat pentru plasmafereză, pentru a veni în ajutorul celor care au nevoie de tratament.