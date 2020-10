Împotriva epidemiei de coronavirus, mexicanii se roagă la "Santa Muerte"

Scena are loc în Tultitlan, în statul Mexico, în sanctuarul care a fost ridicat pentru a sărbători Marea Secerătoare, în acest caz o statuie din fibră de sticlă de 22 de metri înălțime.Craniul livid contrastează cu albastrul cerului și este acoperit cu o glugă care se prelungește într-o tunică de culoare ocru care acoperă întregul schelet. Brațele scheletice sunt larg deschise, într-o postură hristică.La fel ca în multe sate și orașe mexicane, astfel de ceremonii adună tot mai mulți credincioși care sunt îngrijorați de propagarea inexorabilă a Covid-19 și se refugiază în rugăciuni, în lipsa unui alt remediu.Această formă de venerație, transmisă de migranții care traversează continentul, este întâlnită acum și în Statele Unite și în mai multe țări din American Latină.În Tepito, un cartier popular din Mexico, numeroși oameni se așează în genunchi în fața unui altar unde se află un craniu căruia îi cer cu devoțiune protecție în fața bolii și a efectelor economice.După luni de carantină, Suri Salas, un transsexual de 34 de ani, s-a grăbit să revină pentru a invocat Marea Secerătoare. Îi promite dragoste și credință."Sunt aici pentru a-i mulțumi pentru tot ceea ce ne-a dat în acest an. Din fericire, este întotdeauna alături de noi pentru a ne susține", spune Suri, care ține strâns aproape de corp o figurină în formă de schelet acoperită cu o pelerină curcubeu.Zeci de persoane trec pe această stradă animată la începutul fiecărei luni. Unii dintre ei merg în genunchi cu efigii ale Sfintei Morți care sunt depuse pe pământ, în timp ce alții aduc ofrande precum flori, dulciuri și alcool.Foarte puțini au chipul acoperit cu o mască și regulile de distanțare socială nu sunt respectate. Totul are loc într-o atmosferă fericită, în parfumul tutunului și al marijuanei. Comercianți ambulanți vând schelete de toate mărimile și lumânări."De la începutul pandemiei, nu am închis niciodată altarul", proclamă Enriqueta Romero, supranumită "Doña Queta", gardianul altarului.Susținuți de elanul acestei credințe, unii nu au ezitat să-și tatueze Sfânta Moarte pe gât sau pe piept, inoculând credința și copiilor lor."Ajută atunci când te afli pe muchie, sau în nesiguranță, în mari dificultăți materiale sau - ca acum - atunci când există o problemă de sănătate", explică Alfonso Hernandez, din acest cartier afectat de violență și criminalitate. "Fata albă" este adulată și de infractori.Potrivit istoricilor, cultul Morții își are rădăcinile în secolul al XVI-lea, în vremea în care indienii venerau un schelet în satele din centrul Mexicului.Timp de secole, ritualul a fost ținut secret iar în anii 1950 a apărut la lumina zilei pe fondul urbanizării forțate, a sărăciei, a accentuării inegalităților, explică Bernardo Barranco, sociolog al religiilor."Este o deviație de la catolicism", spune Barranco, "un cult. Poți catolic sau evanghelist și adept" al acestui cult.Catolicismul condamnă această practică. În februarie 2016, în Mexic, papa Francisc s-a declarat preocupat de cei care se deghizează în "simboluri macabre pentru a comercializa moartea".Dar acest lucru nu-l deranjează pe Rodrigo Oliva, un fotograf de 28 de ani care a parcurs cei 70 de kilometri care separă Mexico de Tultitlan pentru a se ruga la Sfânta Moarte."Ne rugăm la Sfânta Moarte pentru a ne proteja. Dar acest lucru nu ne imunizează împotriva virusului", admite Rodrigo.Aici, spre deosebire de Tepito, masca, măsurarea temperaturii și distanțarea sunt aplicate.Mexicul este a patra cea mai îndoliată țară a lumii de Covid-19 cu 83.781 morți și peste 817.503 persoane contaminate."cu toată această pandemie, credincioșii au devenit mai numeroși", constată Cristel Legaria, 30 de ani, care răspunde de acest altar.Jonathan Flores, un cizmar de 23 de ani, a renunțat la catolicism pentru a se ruga la Santa Muerte."Singurul lucru pe care l-am cerut sfintei mele este să-mi dea forță, sănătate, armonie. Dacă nu există sănătate, orice altceva este inutil", afirmă tânărul, ale cărui rude au murit de coronavirus.