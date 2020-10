Coronavirus: Remdesivir grăbește vindecarea cu 5 zile și reduce riscul mortalității cu 72% - Rezultate finale

Rezultatele finale ale studiilor clinice arată că medicamentul antiviral Remdesivir, produs de Gilead Sciences, grăbește vindecarea persoanelor cu Covid-19 cu 5 zile în comparație cu pacienții care iau placebo, după ce testele preliminare arătau o grăbire a vindecării cu 4 zile, au anunțat joi compania și cercetătorii, relatează Reuters.

La pacienții care erau pe oxigen când au primit pentru prima oară medicamentul, remdesivir - vândut și sub denumirea Veklury - a redus timpul de recuperare cu șapte zile în comparație cu placebo, în cazul căruia timpul de recuperare e de 29 de zile, potrivit unui studiu pe 1.062 de pacienți, publicat în New England Journal of Medicine.

Studiul final a analizat datele cu privire la un tratament pe parcursul a 29 de zile, față de studiul preliminar publicat în mai și care viza rezultate după 15 zile de tratament.

Medicamentul companiei Gilead a fost printre primele folosite ca tratament împotriva noului coronavirus și unul dintre medicamentele folosite recent pentru a-l trata pe președintele Donald Trump.

Remdesivir a primit autorizare de utilizare condiționată de la FDA-ul american pe 1 mai, iar de atunci a fost autorizat pentru a fi folosit în mai multe țări.

Rezultatele studiului general au sugerat că medicamentul ar putea reduce mortalitatea, dar beneficiul nu a fost important din punct de vedere statistic. Cu toate acestea, într-o analiză separată care viza doar pacienții care au primit oxigen, medicamentul a părut să reducă riscul de deces cu 72% în ziua 15 și 70% până în ziua 29.

Cu această analiză, ”am putea avea date care sugerează că tratarea paciențul pe oxigen cu remdesivir ar putea reduce semnificativ riscul de deces comparativ cu alte grupuri”, a spus doctorul Andre Kalil, expert în boli infecțioase la University of Nebraska Medical Center și principalul autor al studiului.

Situația din România

În România, mai multe spitale au anunțat că nu mai au Remdesivir.





Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a spus că de la începutul lunii iulie până acum bolnavilor de COVID-19 li s-au administrat 11.829 de doze de Remdesivir, iar în depozite mai sunt încă 4.000 de doze.





El a susținut că în aceste zile se încheie un contract pe baza căruia există promisiunea achiziționării de la producător a 12.000 de doze de Remdesivir în luna octombrie. Dozele de până acum au fost donație de la Comisia Europeană, iar acum ar urma să fie achiziționate contra cost, de la producător, prin achiziții ale Ministerului Sănătății.





"Rămâne să evaluăm fiecare pacient în parte și să vedem dacă se încadrează în acele criterii în care poate beneficia de acest tratament cu Remdesivir, pentru că nu îl acorzi în orice condiții și nu oricărui pacient”, a insistat ministrul Sănătății într-un interviu pentru Digi 24.





Tătaru a spus că tot ce se folosește pe plan mondial pentru tratarea bolnavilor de COVID-19 se folosește și în România, inclusiv Remdesivirul sau Hidroxiclorochina.





"Nu trebuie să rămânem la acea constantă, să înțelegem că avem un tratament off label. Nu avem un tratament specific coronavirus, avem un tratament general antiviral, care poate ameliora evoluția unei boli, dar nu avem acel tratament minune care să oprească această boală. Folosim tot ce se folosește la nivel mondial, în contextul în care avem criza pe care o avem la nivel mondial când vorbim de Remdesivir”, a arătat Nelu Tătaru.