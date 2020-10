Un bărbat cu COVID-19 a așteptat zece ore în curtea Spitalului Județean Sibiu / Manager spital: Doi medici infecționiști consultă peste 100 de pacienți

Un bărbat de 58 de ani din Sibiu a relatat pentru Turnul Sfatului prin ce a trecut după ce a fost confirmat cu COVID-19 și a fost nevoit să meargă la spital. "Eu nu mă mir că în România se moare de așa ceva”, spune bărbatul, nevoit să aștepte 10 ore în curtea Spitalului Județean Sibiu. Conducerea unității medicale invocă numărul mare de cazuri și lipsa personalului: doi medici infecționiști care consultă peste 100 de pacienți.

Bărbatul povestește că a vrut să plece la fiul lui în Viena și a trebuit să-și facă un test COVID-19. A mers pentru testare la Spitalul de Pediatrie din Sibiu. Testul a ieșit pozitiv, omul fiind asimptomatic. Povestește că după aproximativ o zi și jumătate a fost sunat de o persoană din cadrul Direcției de Sănătate Publică Sibiu, care i-a spus că trebuie să meargă la spital pentru investigații amănunțite. Și-a făcut un bagaj mic, pentru orice eventualitate și a plecat spre spital. De la DSP a fost sunat în jurul orei 12.00, iar la spital a ajuns în jurul orei 14.00.





Turnul Sfatului. „Acolo începe adevărata epopee și cu cei de la DSP de unde a trebuit să primesc o decizie de carantinare și cu cei de la spital. Am ajuns la spital acolo unde se face triajul. Vreau să vă spun că trebuie să stai afară, deși este octombrie și vremea s-a răcit considerabil. Trebuie să stai afară cât durează tot triajul acesta și nu eram doar eu, erau și pacienți cu probleme, pacienți care nu se simțeau bine, pacienți cu febră. Chiar am lăsat pe cineva care avea febră să meargă înaintea mea. Durează patru ore până îți fac analizele de sânge. Am așteptat în curte, în picioare. Nu sunt scaune să stea oamenii jos. Toată lumea stătea pe o bordură, pe o țeavă din aceea de gaz, care pe unde putea. Și au fost în jur de 40 de persoane”, povestește pacientul pentru





După analizele de sânge, totul s-a oprit, din nou, la cabinetul medicului infecționist.





„Ajuns la spital la ora 14.00 am ieșit de la medicul infecționist la ora 21.30. Am așteptat foarte mult până am intrat la medic, iar cei care au rămas, am înțeles că au scăpat dimineața (...) Cu toate că medicul a decis că pot pleca acasă, pentru a face asta avem nevoie de o decizie de la DSP, care ar fi trebuit să ajungă în două ore, după cum mi-au spus cei de acolo. La 12 și 10 minute noaptea m-au anunțat că nu mai sosește decizia și că trebuie să aștept până dimineața. M-am supărat și am plecat acasă. M-am întors a două zi dimineață după decizie și am suportat mustrarea din partea doctorilor, dar n-aș mai fi putut să stau. Mi-a fost frig toată ziua, iar dacă aș fi rămas ar fi trebuit să aștept în față, afară. Ne spuneau că este cortul acela de triaj, dar ce să facă mai bine de 40 de oameni câți eram într-un cort cu trei paturi. Când am ajuns acasă a trebuit să stau în apă fierbinte ca să-mi revin. Eu nu mă mir că în România se moare din cauza asta. Eu n-am simptome, dar după ziua de ieri am ajuns să fiu răcit. Nu mă mir că suntem printre primele țări din Europa la cazurile de morți, dacă așa se face triajul la noi”, spune bărbatul.

Contactată de reporterii Turnul Sfatului, dr. Liliana Coldea, managerul Spitalului Clinic Județean Sibiu, spune că principalul factor al aglomerării și al timpului mare de așteptare este numărul mare de cazuri din ultimele zile.

„Așa cum există acel container pentru registratură și preluat pacienți, da, am luat în calcul ca în locul unde este acum cortul amplasat și în care sunt puși pacienții COVID să fie adus un container care va fi încălzit, va avea spații de așteptare, astfel încât să putem asigura toate condițiile și să reducem timpul de așteptare, pentru ca toți pacienții să fie mulțumiți. De fapt, asta este ideea, dar trebuie să ne gândim că nu avem decât doi medici infecționiști care consultă. Gândiți-vă că ei au peste 100 de pacienți. Încep lista de la 6.00 sau 6.30 și o termină în jur de 12.30, 13.00, după care își pregătesc tot ce au de pregătit, după care consultă. Vă imaginați ce încărcătură și ce muncă este pe un medic infecționist și noi avem doar doi. Și de asta trebuie să ținem cont”, a mai spus Liliana Coldea.