"Nu toți pacienții confirmați cu COVID-19 produc anticorpi IgG. Există și cazuri în care pacienți asimptomatici sau cu simptome ușoare nu dezvoltă anticorpi"- Studiu MedLife în parteneriat cu Institutul de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș și Spitalul Clinic Colentina

​Sistemul Medical MedLife anunță un nou set de concluzii ale studiului pe care îl desfășoară în parteneriat cu Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș și Spitalul Clinic Colentina din București, cu privire la răspunsul serologic în COVID-19. Lansat la începutul lunii mai, studiul urmărește evoluția în dinamică privind apariția anticorpilor IgG pe o perioadă de 7 luni la pacienții confirmați pozitiv, concluziile finale urmând să fie anunțate la sfârșitul acestui an.

Majoritatea pacienților infectați cu COVID-19 dezvoltă anticorpi între ziua 15 și ziua 21 după infectare; Un sfert dintre pacienții cu forme ușoare de infecție nu prezintă anticorpi la 21-28 de zile de la debutul simptomelor; Numărul pacienților asimptomatici care dezvoltă anticorpi specifici COVID-19 este semnificativ mai mic; Producția de anticorpi IgG specifici COVID-19 nu este influențată de vârsta pacienților, prezența comorbidităților și tratamentul cu corticosteroizi folosit la acești pacienți.

„Majoritatea pacienților infectați cu COVID-19 dezvoltă anticorpi între ziua a 15-a și ziua 21 după infectare. Cu toate acestea, timpul până la detectarea anticorpilor în cazurile ușoare poate fi mai lung. Ne-am propus să analizăm în ce măsură producția de anticorpi anti-SARS-CoV-2 este influențată de forma clinică a bolii, de vârstă, comorbidități și de tratamentul pacienților cu COVID-19 cu corticosteroizi” a precizat Conf. Dr. Adriana Hristea, investigator principal al studiului la Institutul de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, medic primar boli infecțioase, șef secție Adulți 4.Până în prezent, a fost analizat un eșantion de 73 de pacienți simptomatici și 20 de pacienți asimptomatici, testați pozitiv la SARS-CoV-2 prin metoda RT-PCR. Probele pentru determinarea nivelului de anticorpi au fost colectate la 21-28 de zile de la debutul simptomelor și au fost supuse testării serologice ChemiLuminescente ImmunoAssay – CMIA în laboratoarele MedLife.Dintre pacienții simptomatici înrolați în studiu, cei mai mulți au dezvoltat forme ușoare ale bolii (42% din totalul pacienților cu simptome specifice), urmați de pacienții cu forme severe (36%) și pacienții cu forme moderate (22%). Prezența anticorpilor IgG a fost identificată într-un procent semnificativ, de 94% și respectiv 95% la pacienții cu forme moderate și severe, în timp ce pacienții cu forme ușoare au dezvoltat anticorpi în proporție de 74%.Totodată, procentul pacienților asimptomatici care au dezvoltat anticorpi IgG este mai mic decât în cazul pacienților care prezintă simptome compatibile cu COVID-19.„În urma analizelor datelor colectate până acum, am constatat că proporția pacienților asimptomatici care au dezvoltat anticorpi IgG este mai mică, de 65%, comparativ cu pacienții simptomatici, care au prezentat anticorpi specifici COVID-19 în proporție de 86%. De asemenea, în timp ce majoritatea pacienților infectați dezvoltă anticorpi într-un interval de maximum 3 săptămâni de la momentul infectării, am observat că, în cazurile ușoare, apariția anticorpilor poate dura mai mult, iar uneori, anticorpii nu sunt detectați”, a explicat Conf. Dr. Adriana Hristea, investigator principal al studiului la Institutul de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, medic primar boli infecțioase, șef secție Adulți 4.Studiul a arătat că anticorpii IgG s-au regăsit într-un procent asemănător atât la pacienții simptomatici cu vârsta sub 65 de ani, cât și la cei cu vârsta egală sau peste 65. În ceea ce privește pacienții asimptomatici, mai mult de jumătate dintre aceștia cu vârste sub 65 de ani au dezvoltat anticorpi IgG SARS-CoV-2, iar singurul pacient asimptomatic din categoria de vârstă 65+ a dezvoltat, de asemenea, anticorpi.La pacienții simptomatici, care au fost supuși tratamentului cu corticosteroizi pentru COVID-19 anticorpii IgG au fost detectați la 32 (96%) pacienți față de 31 (78%) pacienți care nu au primit tratamentul cu corticosteroizi.În ceea ce privește pacienții cu comorbidități, 34 (87%) pacienți simptomatici au dezvoltat anticorpi IgG față de 4 (44%) pacienți asimptomatici. Au fost identificați patru pacienți cu afecțiuni maligne, dintre care trei pacienți simptomatici au dezvoltat anticorpi și un pacient asimptomatic nu a dezvoltat anticorpi.„Am constatat că producția anticorpilor IgG pentru COVID-19 nu pare a fi influențată de vârstă, administrarea tratamentului cu corticosteroizi sau prezența comorbidităților”, a adăugat Conf. Dr. Adriana Hristea.

***

Acesta este cel de-al patrulea studiu realizat de echipele de cercetare MedLife de la începutul pandemiei, aflat în desfășurare până la finalul anului. Primul a făcut referire la gradul de imunizare naturală a populației pentru COVID-19 la nivel național, în timp ce următorul s-a concentrat pe gradul de imunizare naturală a populației din muncipiul Suceava. În cadrul celui de-al treilea studiu, echipa de cercetare MedLife a obținut o serie de informații asupra întregului genom al virusului SARS-CoV-2 care circulă în România.