În ce condiții pot transmite asimptomaticii SARS-CoV-2, cu mască sau fără mască

Astfel, dacă un asimptomatic are mască și contactul e de scurtă durată, prezintă risc mediu de transmitere prin strigăt sau cântat într-un spațiu neaglomerat în care aerisirea este inadecvată în interior, notează Mediafax.În spațiul aglomerat, riscul este mediu dacă asimptomaticul cu mască stă în liniște sau vorbește, iar aerisirea este inadecvată în interior. Riscul se menține mediu dacă bolnavul strigă sau cântă în spațiul aglomerat, chiar dacă este bine aerisit, și devine ridicat dacă strigă sau cântă într-un spațiu interior aerisit inadecvat.În situația în care asimptomaticul are mască, dar contactul este de lungă durată, riscul este mediu (galben) dacă stă în liniște sau vorbește într-un spațiu interior aerisit inadecvat, dacă strigă sau cântă într-un spațiu aerisit inadecvat în interior și devine ridicat (roșu) prin strigăt sau cântat dacă există aerisire inadecvată în interior, în cazul în care spațiul nu este aglomerat.Dacă spațiul este aglomerat, riscul este mediu dacă bolnavul stă în liniște într-o încăpere cu aerisire adecvată în interior și devine ridicat dacă aerisirea nu a fost bine făcută. Prin vorbit, riscul este mediu dacă există aerisire adecvată în aer liber sau aerisire adecvată în interior și ajunge risc ridicat dacă aerisirea în interior este inadecvată. Prin strigăt sau cântat, riscul este mediu în spațiul aglomerat în aer liber, dar aerisit și devine ridicat dacă aerisirea e adecvată sau inadecvată în interior.Riscul cel mai mare este atunci când un asimptomatic nu poartă mască și are un contact de lungă durată. În această situație, în spații aglomerate, aerisite sau nu, riscul este ridicat indiferent dacă bolnavul stă în liniște, vorbește sau strigă și devine mediu doar dacă stă în aer liber fără să vorbească.