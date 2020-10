Rusia recunoaște „creșterea gravă” a cazurilor de coronavirus / Cel mai grav bilanț din mai

"Am văzut o creștere a numărului de noi cazuri de coronavirus în ultimele două săptămâni. Este o creștere serioasă", a declarat Golikova în timpul unei conferințe de presă, conform declarațiilor difuzate de televiziunea publică Rossiya 24.Până vineri, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate oficial 9.412 cazuri noi de coronavirus și 186 de decese cauzate de boală, cel mai mare total de la 23 mai.Potrivit Golikovei, această creștere este legată de scăderea telemuncii, cu „revenirea unor echipe mari de angajați” la birou, precum și de sosirea toamnei, sezonul tradițional al bolilor infecțioase.„Dar situația actuală este destul de diferită de cea pe care am avut-o la începutul pandemiei în martie-aprilie (...) Medicii sunt gata, paturile de spital sunt gata, avem suficiente mijloace de protecție și mdicamente ", a spus Golikova, care a cerut rușilor să respecte regulile distanțării și purtarea unei măști."Nu avem de ales. Fie respectăm măsurile de securitate recomandate de medici (...), fie mergem spre carantină, ceea ce nu vrem și nu intenționăm să facem" , a subliniat ea.Golikova a participat vineri la prezentarea unui proiect al companiei aeriene de stat Aeroflot, care a început să antreneze câini capabili să detecteze coronavirusul.Aproximativ cincisprezece câini din rasa „Chalaïka”, o rasă creată în urmă cu doi ani prin încrucișarea dintre câini și șacali și având un simț al mirosului deosebit de sensibil, s-au antrenat din iunie pentru a detecta probe infectate de coronavirus."Aceste probe conțin un număr mic de ARN (acid ribonucleic) de la Covid. Covid-19 are un miros aparte", a explicat CEO-ul Aeroflot, Vitali Saveliev.Câinii vor putea detecta pacienții cu coronavirus, adulmecând masca unui pasager de avion sau un eșantion de salivă, a spus el, adăugând că primele rezultate ale proiectului vor fi disponibile în decembrie.