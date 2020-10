Coronavirus: Germania a ridicat atenționarea de călătorie pentru țările din afara UE

Redeschiderea precaută, convenită de executivul german în urmă cu trei săptămâni are loc pe fondul unei recrudescențe a infecțiilor cu coronavirusul, mulți experți avertizând că un al doilea val al pandemiei este iminent în Europa.Tot joi, Ministerul de externe german a extins atenționările existente pentru părți ale Belgiei la întreaga țară, avertizând de asemenea împotriva călătoriilor în Țara Galilor, Irlanda de Nord, Gibraltar și Islanda datorită numărului mare de contagieri din aceste țări.Germania avertizează de asemenea împotriva călătoriilor în Franța cu excepția regiunii Grand Est și a emis atenționări de călătorie suplimentare pentru părți din Estonia, Irlanda, Lituania, România, Slovenia, Ungaria și Croația.Guvernul german a emis o atenționare de călătorie globală în luna martie când virusul se răspândea necontrolat în nordul Italiei dar a ridicat avertismentul pentru majoritatea țărilor europene în iunie.Începând cu luna martie Berlinul a început să emită din nou avertismente pentru diferite regiuni din Europa în care numărul de noi infecții a crescut la 50 de cazuri la 10.000 de locuitori de-a lungul unei săptămâni, urmând ca același standard să fie aplicat și restului lumii.Călătorii care se vor întoarce în Germania din regiuni cu un număr al infecțiilor aflat sub pragul respectiv vor putea intra în țară fără să intre în carantină în așteptarea unui test negativ pentru COVID-19.În prezent intrările și ieșirile fără restricții sunt posibile doar pentru anumite părți ale Europei și Georgia. Regulile speciale pentru Turcia, cu care Germania are relații apropiate datorită celor aproape 4 milioane de cetățeni germani de etnie turcă, vor rămâne în vigoare.Ministerul de externe german va continua să avertizeze împotriva călătoritului în țări care au impus restricții asupra sosirilor din Germania, printre acestea numărându-se Australia, China, Canada, Rwanda și Uruguay.