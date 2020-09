Primarul orașului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, depistat cu Covid

Primarul orașului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, susține că a făcut testul după ce a avut febră și nu a mai simțit gustul pastei de dinți.

„Ieri am avut febră, iar în această dimineaţă (marți dimineața-n.r.) nu am simțit gustul pastei de dinți. Deoarece acestea sunt simptome ale infecției cu noul coronavirus, am făcut un test. Rezultatul a fost pozitiv. Mă simt puțin slăbit, dar per total sunt bine. Mâine mă duc la spital pentru o nouă examinare și bineînțeles că voi urma recomandările medicilor”, a scris edilul pe rețeaua de socializare.

El îi îndeamnă pe oameni să respecte regulile de prevenire.

„Numărul infecțiilor este în creștere, așa că îndemn pe toată lumea să respecte regulile de prevenire”, a mai scris Antal Arpad.