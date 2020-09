VIDEO Marea Britanie: Protest anti-”COVID-1984” în centrul Londrei / Ciocniri între demonstranți și poliție / Mai multe persoane au fost arestate

Poliția britanică a arestat 10 persoane, sâmbătă, în timpul unui protest împotriva restricţiilor antiepidemice şi împotriva vaccinărilor în centrul Londrei, în pofida avertismentelor poliţiștilor că ar putea încălca regulile de distanţare socială, relatează dpa și Reuters. Patru ofițeri de poliție au fost răniți în timpul ciocnirilor, iar doi au avut nevoie de tratament la spital.

Disturbing scenes from London today where anti-lockdown thugs have been fighting with police whilst endangering the lives of every officer present. #londonprotest #London pic.twitter.com/gsYQt2qgZj