Președintele CJ Timiș a fost depistat pozitiv cu Covid-19. El candidează pentru un nou mandat

Călin Dobra, președintele CJ Timiș anunțat pe Facebook, vineri seara, că este pozitiv la COVID-19.”Sunt pozitiv! Așa mă știți cu toții, un om pozitiv, din toate punctele de vedere. Ironia face să nu scap, însă, nici de un test pozitiv, pentru depistarea Covid-19. Am purtat mască, mi-am dezinfectat mâinile, am păstrat distanța, dar… undeva, ceva s-a întâmplat”, a spus Dobra.Dobra afirmă că nu are niciunul dintre simptomele clasice ale infecției și m-am testat pentru că am intrat în contact cu o persoană la care boala a fost confirmată. Călin Dobra (PSD) candidează la încă un mandat de președinte al CJ Timiș.