Studiu: Părul lung și barba ar crește riscul de infectare cu noul coronavirus

Un studiu medical din publicaţia britanică The Lancet afirmă că noul coronavirus supravieţuieşte pe suprafeţe din plastic şi oţel până la patru zile. Cei care au părul lung sau barba mare trebuie să știe că nu trebuie să se tundă pentru a se proteja. Studiul susţine că este posibil ca particulele de virus prezente în aer sau în spaţii închise să ajungă în părul lung sau pe barba, iar probabilitatea ca acea peroană să se contamineze în acest mod nu e la fel de mare ca aceea de a lua virusul de pe clanţe, suprafeţe, şi tot ce este atins în afara casei.De aceea este important ca în spaţiile închise să fie purtată masca și să se facă frecvent dezinfectarea mâinilor. Medicul Infecţionist Adrian Marinescu spune că aerosolii reprezintă o modalitate de transmitere a virusului, însă nu la fel de mare ca la contactul cu secretiile respiratorii.„Ştim bine că mâinile curate ne scapă de virus, dar rezisă şi la nivelul unghiilor şi la nivelul părului, mai ales dacă vorbim de păr lung şi barbă, dar e foarte interesant că riscul mai mare este dacă vorbim de peria de păr, pentru că particulule virale pot să rămână pentru interval destul de lung de timp, altfel spus peria ar trebui curăţată destul de corect, se vorbeşte chiar în studii de 2-3 zile. Aceste particule virale pot să rămână într-un interval de timp, la nivelul părului, la nivelul unghiilor”, spune dr. Adrian Marinescu, medic infecţionist, Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş.Dinu Nimas este bărbier şi nu exclude posibilitatea de a te contamina prin barbă. El spune că majoritatea bărbaţilor cu barbă şi-o aranjează frecvent şi este important să se dezinfecteze pe mâini cât mai des. „Am auzit şi eu de acest studiu. Din punctul meu de vedere există o oarecare şansă de a-ţi contamina părul sau barba cu noul coronavirus. În schimb dacă se respectă oarecum regulile de igienă pe care le tot auzim de când cu pandemie, n-ar trebui să fie o problemă. Adică o îngrijire zilnică a bărbii, a părului spălat în fiecare zi sau de pildă la femei, probabil o dată la 2-3 zile, n-ar trebui să crească riscul de a te infecta propriu-zis cu acest virus”, a spus Dinu.Ştefania respectă măsurile de siguranţă şi de igienă și spune că îşi poartă părul lung prins în coc pentru că e cald. De asemenea e sceptică şi nu crede că este posibil ca virusul să ajungă în părul ei iar apoi să se infecteze. „Nu am auzit de aşa ceva, mi se pare un pic absurd parcă. Nu are sens din punct de vedere medical, nu mi se pare că ar avea sens. Cel mai sigur e să foloseşti mască şi să te dezinfectezi, să te speli pe mâini, măsurile minime de protecţie şi de igienă”, afirmă Ștefania.