Concediile medicale pentru COVID, 6 luni de haos: Pacienți plimbați pentru o hârtie pe care nimeni nu știe cine ar trebui să o emită și DSP-uri care scriu adeverințe cu pixul, în loc să aibă baze de date în calculator

​​De 6 luni, de la începutul epidemiei de COVID-19 în România, în procedura de acordare a concediilor medicale pentru pacienții infectați domnește haosul. În urmă cu o săptămână, HotNews.ro dezvăluia în premieră cazul unui bărbat din Arad, care a fost nevoit să se adreseze instanței pentru a primi concediu medical pentru COVID-19. Cu toate că fusese testat pozitiv și stătuse două săptămâni izolat, nicio instituție nu i-a acordat concediu medical, ci l-au plimbat de la una la alta. Cazul nu este singular, ci doar vârful icebergului: în ultimele 6 luni, sute sau poate mii de români care s-au infectat cu coronavirus au fost plimbați între autorități și instituții care nici măcar nu știau cu exactitate cine ar trebui să le elibereze concediul medical pentru COVID-19.







Concediul medical pentru COVID-19 este plătit 100%. Cel mai greu este, însă, să îl obții, chiar dacă ai fost testat pozitiv cu virusul, te-ai tratat la medic sau ai stat izolat. Cum se acordă concediu medical pentru COVID-19 în acest moment, potrivit legii: Concediul medical trebuie emis de medicul curant, adică medicul dintr-un spital COVID. Nu poți suna la medicul de familie să ceri concediu medical pentru COVID, deoarece legea nu permite acest lucru. Medicul de familie poate emite concediu medical pentru COVID-19 numai cu scrisoare medicală de la medicul din spital, în situația în care perioada de internare în spital s-a încheiat și mai este nevoie de o perioadă de izolare acasă. "Concediul pentru COVID-19 poate fi dat de medicul specialist, de medicul infecționist în acest caz, tot așa cum pacienții cu infarct primesc concediu de la medicul cardiolog, pacienții oncologici primesc concediu medical de la medicul oncolog, iar pacientul cu tuberculoză primește concediu de la medicul pneumolog. CNAS a decis că aceste concedii, cu durată lungă, sunt date de medicul specialist. Concediul pentru COVID a fost gândit la fel", a explicat pentru HotNews.ro Raluca Zoițanu, medic de familie și președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie. Legislația pare clară, dar totuși, în multe cazuri, lucrurile nu funcționează. Raluca Zoițanu a explicat pe larg, pentru HotNews.ro, toate blocajele intervenite în procedura de acordare a acestor concedii încă de la debutul epidemiei, de acum 6 luni. În cele 6 luni de epidemie, procedura legală de acordare a concediilor medicale pacienților cu COVID-19 a suferit câteva modificări, însă lucrurile tot nu funcționează. În acest moment, autoritățile pregătesc o nouă modificare legislativă.



Martie-aprilie, prima sincopă: Blocaj în acordarea concediilor, DSP-urile nu făceau față să emită adeverințele necesare



În România avem o legislație a concediilor medicale destul de clară, cu care nu au prea fost probleme până anul acesta, a explicat medicul Raluca Zoițanu, pentru HotNews.ro. "Concediile se acordă în funcție de boala pacientului. Până anul acesta, medicii de familie dădeau câteva tipuri de concedii - pentru boala obișnuită, precum o viroză, o gripă, o problemă gastro-intestinală, o pneumonie. De asemenea, avem o limită de 10 zile - atât poate medicul de familie să dea concediu, iar dacă problema persistă, trimitem pacientul mai departe, în policlinică sau în spital, pentru a fi evaluat și pentru ca medicul de specialitatea respectivă să decidă dacă pacientul mai are nevoie de zile de concediu."



"Pentru COVID, pentru pacienții care stăteau în carantină 14 zile - care veneau din străinătate, care erau suspecți - ni s-a spus în martie de la Ministerul Sănătății că acestor pacienți în carantină trebuie să le dăm concediu pe un alt cod de boală, 07, care este codul de carantină și putem să le dăm 14 zile. Acest lucru era menționat în legislație, nu a fost nevoie de modificări în legislație, dar era ceva nou. Nu cred că vreun medic de familie din România a dat până atunci concediu pe carantină pentru că nu aveam genul acesta de boli sau de probleme care să ajungă la medicul de familie", povestește Raluca Zoițanu.







Medicul Raluca Zoițanu





La scurt timp, au apărut problemele: "A apărut o problemă atunci, în martie-aprilie: aceste concedii de carantină trebuie date în baza unui document de la Direcția de Sănătate Publică, pentru că nu medicul de familie decide că pacientul trebuie să fie în carantină, ci DSP, medicul epidemiolog de acolo. Erau medici epidemiologi care erau la graniță, la aeroport sau la vamă și pacienții trebuiau să completeze acolo un formular, iar medicul epidemiolog le spunea că trebuie să stea în carantină 14 zile și urma să li se emită un document cu care să se prezinte, la finalul perioadei de carantină, la medicul de familie, iar medicul de familie să dea concediu în baza acelui document."



Prima problemă a fost cu emiterea acelor documente, își amintește Raluca Zoițanu. Mai ales că, deși nu făceau față să le emită, DSP-urile completau fiecare hârtie cu pixul, în loc să aibă baze de date în calculator. Situația este valabilă și astăzi: "Fiind un număr foarte mare de persoane, Direcțiile de Sănătate Publică nu au făcut față să le emită. Ele se emiteau pe hârtie, fiind niște adeverințe scrise cu pixul. Atunci, noi am făcut demersuri și am cerut și în scris, și verbal, secretarilor de stat din Ministerul Sănătății și oricui cu care am putut vorbi să informatizeze DSP-urile, adică să pună un calculator în care să se înregistreze toate aceste informații, iar cu un simplu click să se tipărească acele documente, ca să meargă totul repede. Lucrul acesta nu s-a întâmplat nici până în ziua de azi, ele tot cu pixul pe hârtie se scriu. Și asta probabil că produce toate aceste blocaje."



Medicii de familie au mai făcut, de asemenea, o sesizare către Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Serviciul de Telecomunicații Speciale, "în care le-am cerut să facă un fel de portal simplu, unde pacienții care veneau la vamă să își înregistreze acolo datele pe o tabletă, să nu mai stea să completeze cu pixul, iar ulterior, cu un click, să își descarce ei singuri de pe site-ul DSP declarația sau chiar o hârtie care ține loc de concediu medical, iar cu acea hârtie să se ducă la angajator. Serviciul de Telecomunicații Speciale ne-a răspuns că da, ei pot să facă așa ceva, dar trebuie să le ceară asta Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări de Sănătate, să le spună exact ce să facă și să le dea indicațiile tehnice. Nici asta nu s-a întâmplat nici până în ziua de azi, s-a întâmplat doar prima parte, în care pacientul completează pe o tabletă datele, când intră în țară."





Perioada vidului legislativ, din lac în puț - nimeni nu știa cine ar trebui să emită concediile medicale



Legislația privind acordarea concediilor medicale pentru COVID-19 s-a schimbat prima dată în luna aprilie, povestește medicul Raluca Zoițanu. Medicii de familie s-au trezit însă atunci în situația ca "putea vină oricine de pe stradă să spună că a fost în carantină și noi nu aveam cum să verificăm": "Ca să elimine acel document de la DSP, pacienții dădeau o declarație pe propria răspundere la medicul de familie, iar medicul de familie dădea concediu în baza acelei declarații, fără să mai existe nici măcar o semnătură, o viză de la DSP. Ne-am revoltat atunci și am spus că poate să vină oricine de pe stradă să spună că a fost în carantină și noi nu avem cum să verificăm. Ni s-a spus că este o declarație pe propria răspundere, scrie acolo că este sub incidența Codului penal, iar cei care mint vor fi amendați, vor avea dosar penal. Însă medicii se temeau că până atunci, vor ajunge în instanță, pentru că, dacă este ceva neclar, medicul de familie este de vină și plătește."









Momentul a fost depășit odată cu legea carantinei, dar problemele nu erau rezolvat complet: "S-a depășit acest moment prin legea carantinei, prin decizia Curții Constituționale de fapt, care nu avea legătură cu povestea asta. Dar atunci când Curtea Constituțională a spus că a fost neconstituțional modul în care s-a decis prin ordin de ministru și că trebuie lege făcută de Parlament, practic și toată această procedură a rămas suspendată - o lună de zile, în iulie, nu am putut să dăm concedii și am așteptat să apară legea ca să vedem cum procedăm în continuare."



Cei care au stat izolați din cauza COVID-19 în perioada de vid legislativ au căzut, practic, din lac în puț - nimeni nu știa cu exactitate cine ar trebui să le emită concediul medical: "Celor care au stat izolați în acea perioadă, noi le-am spus în continuare să stea acasă, pentru că ori erau suspecți, ori erau contagioși, și le-am spus că vom vedea cum se procedează cu concediul, pentru că trebuie să se rezolve. Asta le-am spus noi și asta le-ar fi spus orice om responsabil."



Problema DSP-urilor revine: Nu reușesc să elibereze hârtiile în timp util





Vidul legislativ a trecut după data de 21 iulie, odată cu adoptarea și intrarea în vigoare a legii carantinei, care prevedea că concediile medicale pentru persoanele care aveau nevoie de ele în perioada de vid legislativ se dau de către medicul de familie, în baza unui document de la DSP. "Și din nou a apărut problema cu documentul de la DSP, pentru că nu se rezolvase din martie până în iulie, iar DSP-urile din nou nu reușeau să dea documentele în timp util. Din nou pacienții veneau la noi să le dăm concediu, iar noi le spuneam că DSP-ul trebuie să le dea o hârtie, iar DSP-ul le spunea să le dăm pe declarație pe proprie răspundere, noi spuneam că s-a anulat legea și tot așa", explică medicul Raluca Zoițanu.



Din cauza haosului legislativ și din instituții, percepția pacienților era că medicii "îi plimbă de colo-colo", spune Raluca Zoițanu: "Noi însă doar respectăm legea, în timp ce toate celelalte instituții le spuneau varianta simplă: Du-te la medicul de familie! Chiar le-am spus pacienților că este regretabil că autoritățile oferă informații false legate de concediu. Nu voiam să ajungem în situația în care să le spunem pacienților că autoritățile transmit informații false, dar dacă aceasta este realitatea..."



DSP-urile nu duc la timp la spital pacienții testați pozitiv





Probleme nu sunt doar la pacienții suspecți, care stau în carantină, ci și cu pacienții pozitivi, "care nu sunt sunați la timp de DSP, nu ajung la spital la timp și rămâne cu niște zile care nu pot fi acoperite de concediu medical. Din spital se dă concediu medical doar pentru perioada spitalizării. Mai ales că în timpul verii a crescut numărul cazurilor și al persoanelor testate la cerere, odată cu perioada concediilor de vară", subliniază președintele Federației Patronale a Medicilor de Familie.



Medicul Raluca Zoițanu spune că, în perioada verii, "foarte multe persoane s-au testat la cerere, au primit testul pozitiv, ne-au sunat pe noi, dar noi le-am spus: 'Așteptați să vă sune DSP să vă ducă la spital, pentru că pe boala aceasta noi nu putem să dăm concediu.' Iar DSP-urile nu reușesc să ducă pacienții imediat la evaluare la spital, în prima - a doua zi după ce au testul pozitiv. Se întâmplă să dureze și câteva zile - o săptămână, chiar și toată durata de izolare. Iar pentru această perioadă în care pacientul stă izolat, în prezent, medicul de familie nu poate să dea concediu. Aici e încă un punct de ping pong între noi și autorități, pentru că Direcția de Sănătate Publică în mod normal nu are nicio treabă cu concediile, pentru că legislația pe concedii, plata, controalele și amenzile, totul este în curtea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, nu a DSP. DSP este doar cu partea de identificare a pacientului, de monitorizare, de organizare a transportului pentru a-l duce la spital. Dar normal că oamenii întreabă la DSP, iar DSP îi trimite la medicul de familie: 'Mergi la medicul de familie, că știe el ce să facă.' "















"Noi am început să întrebăm încă de când a apărut legea cum dăm noi concediu pe COVID, pentru că nu scrie în lege că am avea voie, așa că trebuie modificată. Am transmis CNAS și Ministerului Sănătății inclusiv unde trebuie făcute modificările, în lege, în OUG, în Ordin, la toate nivelurile unde trebuie modificat", mai spune medicul Raluca Zoițanu.







Cum se acordă în acest moment concediul medical pentru COVID-19





Cum se acordă în acest moment concediul medical pentru COVID-19? De către medicul curant (din spital COVID) sau de medicul de familie, dar numai cu scrisoare medicală de la medicul curant (din spital COVID), a explicat medicul Raluca Zoițanu, pentru HotNews.ro.



"Conform legii, concediul se dă de către medicul curant - cel din spital COVID. Dar CNAS a spus da, dar medicul curant poate să fie și medicul de familie, dacă pacientul este acasă. Și, discutând, le-am explicat că legea carantinei și alte două ordine date de Ministerul Sănătății spun care este traseul bolnavului: test pozitiv, DSP și 112 cu ambulanța îl duc la spital, iar primul medic care îl vede este medicul din spital, care decide în urma investigațiilor în ce stadiu de COVID este pacientul - ușor, mediu sau grav - și decide dacă el trebuie internat sau se poate trata acasă. Iar medicul de familie devine medic curant abia în momentul în care se decide ca pacientul să fie trimis acasă. CNAS a scris asta într-un Ordin din 6 august și exact așa a descris traseul pentru concediul medical: Pacientul primește concediu de la medicul din spital pentru perioada internării și la externare, adică pentru durata de după externare. Dacă medicul din spital nu i-a dat concediu și pentru perioada de după externare, când el mai stă izolat acasă, poate să îi dea medicul de familie, dar în baza scrisorii medicale în care este menționată durata concediului de către medicul din spital. De ce a făcut CNAS așa? pentru că așa era legea și până atunci: dacă aveam o problemă, o operație, primeam concediu medical de la medicul din spital pentru cele câteva zile cât am stat în spital, iar medicul din spital mai putea da o săptămână-două de concediu pentru ca pacientul să mai stea acasă sau putea scrie în scrisoarea medicală că se poate continua concediul prin medicul de familie, pentru 7 zile. Atât era maxim cât putem să dăm noi."













"Pe 17 august, după ce ne-am întâlnit cu un consilier al primului ministru și cu domnul general Ionel Oprea, secretar de stat în Ministerul Sănătății, am făcut ședință și la DSP București, le-am trimis și propuneri în scris, am văzut că lucrurile tot nu se mișcă repede și atunci am făcut noi, la Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie, un document de două pagini în care am explicat situația și care sunt pașii pentru concediu medical. În acel moment, pacienții au înțeles că informațiile false nu le sunt date de către medicii de familie", mai spune Raluca Zoițanu.



În acest moment, autoritățile pregătesc o nouă modificare în procedura de acordare a concediilor medicale pentru COVID-19.



Medici și pacienți, cu toții speră ca noul proiect să facă lumină în această procedură și să elimine haosul din ultimele 6 luni.



Concluzia la care a ajuns medicul Raluca Zoițanu, după toată această perioadă de haos: "Aceste legi complicate, cei mai mulți oameni nu le știu, dacă nu s-au lovit de ele, și de asta era și atât de greu de explicat și toată lumea a crezut că suntem noi exagerați sau inventăm noi motive să nu dăm concedii. Ce interes am fi avut să facem asta? Noi nu vrem să ne plimbăm pacienții, vrem să îi ajutăm și să fim aproape de ei, dar trebuie să avem și legislația coerentă pentru asta."





