De ce are India o rată scăzută a mortaliății de Covid-19 / Adevărata poveste din spatele cifrelor bune

Coronavirus in India

Cât de rea este pandemia de Covid-19 în India?

Sub presiune, guvernul a început să anuleze restricțiile în luna mai, în ciuda infecțiilor crescânde.







Statisticile privind decesele sunt corecte?

Există câteva motive în spatele acestui lucru. Majoritatea oamenilor din India mor acasă sau în alte locuri, nu într-un spital, astfel încât medicii de obicei nu sunt prezenți pentru a atribui o cauză a decesului, potrivit CNN









India nu ia în considerare toate decesele Covid







Există, de asemenea, problema scăderii numărului de decese Covid din cauza testelor insuficiente. "Decesele sunt cu siguranță scăzute, deoarece mulți oameni care mor fără a face un test Covid nu sunt considerați ca decese Covid", a spus Ramanan Laxminarayan, un cercetător senior la Universitatea Princeton. "Deci, nu este clar dacă India are o rată a mortalității mai mică decât alte țări din regiune".





India și-a intensificat testele, aproape dublând cantitatea de teste efectuate în luna august - dar are încă una dintre cele mai scăzute rate de testare pe cap de locuitor din lume. Doar aproximativ 1 din 100.000 de oameni sunt testați pe zi, potrivit Universității Johns Hopkins - comparativ cu aproximativ 150 în SUA și 156 în Australia.



Testele de anticorpi sugerează că India ar putea depăși infecțiile cu un factor cuprins între 50 și 100, a spus Laxminarayan - ceea ce înseamnă că, deși totalul oficial al țării este de 4,4 milioane de cazuri, numărul „adevărat” ar putea fi mai mare de 100 de milioane.



Și chiar dacă un pacient cu Covid-19 a dat rezultate pozitive înainte de a muri, s-ar putea să nu fie socotit ca deces cu Covid-19 dacă ar avea alte afecțiuni preexistente, precum diabetul sau cancerul, a spus Shewade, deoarece acestea ar putea fi înregistrate ca fiind cauza morții. .



Creșterea testelor creează o rată de deces înșelătoare



Creșterea recentă a testelor din India ar putea, de asemenea, să scadă rata mortalității.



Cu mai multe teste, autoritățile detectează mai multe cazuri, motiv pentru care parțial cifrele cazurilor au crescut.



Dar rata mortalității este măsurată în raport cu numărul total de cazuri confirmate - deci atunci când cazurile cresc, rata va scădea chiar dacă numărul deceselor rămâne același.



Pe scurt, chiar dacă rata mortalității scade, nu înseamnă neapărat că numărul deceselor scade. De fapt, acestea sunt în realitate în creștere - decesele au crescut de la aproximativ 750 pe zi la începutul lunii august, la peste 1.000 pe zi în această săptămână.



Deci, câte decese Covid are de fapt India?



Țara este atât de imensă încât strângerea cifrelor privind nașterile și decesele este o sarcină gigantică care implică departamente locale, de district și de stat - în unele cazuri, mergând din ușă în ușă în zonele eșantion pentru a verifica datele, a spus Shewade.



Verificarea lungă și complexă a deceselor din India înseamnă că probabil nu vom cunoaște adevăratul număr de morți de Covid-19. Cel mai recent raport al guvernului la nivel național privind nașterile și decesele, care ar trebui să apară anual, este din 2018. S-ar putea să dureze ani pentru a obține datele complete din 2020.





Dar, avertizează Laxminarayan, în timp ce rata mortalității Indiei poate fi mai mică decât în SUA sau în țările din Europa de Vest, asta nu înseamnă că oamenii ar trebui să nu mai ia măsuri de precauție.







„Dacă vorbiți despre 2% rată de mortalitate, este încă incredibil de mare”, a spus Shewade. ”Aceasta este o șansă de 1 din 50 de a muri de o boală pentru care ați fost testat pozitiv, ceea ce cred că este un risc inacceptabil pentru majoritatea oamenilor."





Dar rata mortalității raportată de India - calculată prin numărul de decese la 100 de cazuri confirmate - este surprinzător de scăzută în comparație cu alte țări cu rate de infecție ridicate.Rata mortalității Covid-19 din India se ridică la 1,7%. Aceeași rată este însă de aproximativ 3% în SUA, 11,7% în Marea Britanie și 12,6% în Italia, potrivit Universității Johns Hopkins.Guvernul indian susține că rata scăzută a mortalității din India este un semn al succesului său în gestionarea crizei și a folosit cifra pentru a-și susține decizia de a ridica unele restricții ale coronavirusului."Rata medie a mortașității în țară este în continuă scădere", a declarat premierul Narendra Modi într-un comunicat de presă din august. „Obiectivul de a reduce rata mortalității sub 1% poate fi atins în curând”.Dar unii oameni de știință din India avertizează că cifrele sunt incomplete și înșelătoare - și că mizarea pe ele pentru a redeschide țara ar putea agrava lucrurile.Deși numărul cazurilor raportate a crescut constant din martie, epidemia Indiei s-a intensificat în iunie, când transmisia a început să crească la o rată exponențială.New Delhi și Mumbai, cele mai populate orațe ale țării, sunt printre cele mai afectate. În aceste orașe, criza este agravată de mahalalele în care milioane de oameni trăiesc în condiții mizere, înghesuiți, cu puțină apă curentă sau fără salubritate.Țara a fost plasată într-o carantină totală în martie, forțând milioane de oameni să rămână în interiorul acestor mahalale. Miscarea a devastat economia, lăsând milioane de muncitori migranți fără venituri și marginalizându-i în continuare cei mai săraci oameni din India."Acum trebuie să ne concentrăm asupra următoarei etape. În timpul Covid, oamenii și-au pierdut locurile de muncă, fabricile au fost închise, oamenii au suferit pierderi, a devenit dificil pentru oameni să se înfrunte ... Să ne concentrăm acum asupra relansării economiei Indiei.", au declarat reprezentanții guvernului.La începutul acestei luni, metroul Indiei s-a redeschis pentru prima dată în cinci luni și, din 21 septembrie, adunările de până la 100 de persoane vor fi permise la evenimente sportive, de divertisment, culturale, religioase și politice în afara punctelor fierbinți.Este posibil ca numărul cazurilor de coronavirus să crească în India, dar rata mortalității scade. Potrivit Ministerului Sănătății, decesele la 100 de cazuri au trecut de la 4% în aprilie la 2,15% în august și acum sunt sub 2%.Dar unii experți avertizează că datele sunt pline de lacune. India are o infrastructură de sănătate publică slabă și subfinanțată și de ani de zile nu a reușit să înregistreze cu exactitate decesele propriilor cetățeni.