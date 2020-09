Coronavirus: Jumătate din supraviețuitorii din Bergamo nu și-au revenit complet de pe urma COVID-19

Dr. Serena Venturelli, un expert în boli infecțioase la spitalul Papa Ioan XXIII și unul din medicii care participă la un studiu despre efectele pe termen lung ale COVID-19, a declarat pentru The Washington Post că „aproape jumătate din pacienți spun nu” când sunt întrebați dacă s-au vindecat.Orașul Bergamo, reședința provinciei cu același nume, a asistat la scene tulburătoare în luna martie pe măsură ce secțiile de terapie intensivă s-au confruntat cu valuri de pacienți. La un moment dat era nevoie de atâta oxigen pentru cei 92 de pacienți ventilați mecanic întrucât acesta a trebuit adus în spital printr-o conductă specială.Orașul a înregistrat aproximativ 6.000 de decese cauzate de COVID-19, un ziar local publicând într-o zi un necrolog care s-a întins pe 10 pagini. Într-o altă instanță a fost nevoie de intervenția armatei italiene pentru a duce cu camioanele decedații în alte provincii deoarece camerele mortuare din Bergamo erau suprasaturate.Studiul asupra efectelor pe termen lung ale coronavirusului a debutat la începutul lunii mai și se bazează pe datele a douăzeci de pacienți care vizitează zilnic spitalul, fiindu-le recoltat sânge și verificate inima și plămânii.Dr. Venturelli a declarat pentru The Post că medicii italieni au simțit o „obligație morală” pentru a-i chema înapoi pe supraviețuitori.„Ceea ce am văzut în luna martie a fost o tragedie, nu cazuri normale de spitalizare”, afirmă aceasta.Dr. Monica Casati, care lucrează în același spital cu dr. Venturelli, a declarat că în luna martie plânsetele pacienților și sunetele pe care le scoteau au dus-o cu gândul la „Infernul” lui Dante.Din primii 750 de pacienți examinați în jur de 30% au avut dificultăți respiratorii și leziuni ale plămânilor și alți 30% au avut probleme inflamatorii și cu coagularea sângelui. Doctorii au declarat că au consemnat o gamă largă de simptome de la pierderea părului, oboseală extremă, furnicături, depresie, pierdere a memoriei și dureri în picioare.Aceasta nu este prima instanță când daunele produse de COVID-19 au fost analizate în Bergamo.În luna iulie, dr. Roberto Cosentini, șeful departamentului de urgențe de la spitalul Papa Giovanni XXIII a relatat că „vedem un procent semnificativ al populației cu probleme cronice din cauza virusului”.