Coronavirus: Veste proastă pe frontul occidental al vaccinului, Rusia anunță începerea testelor pe 40.000 de voluntari

Grupul farmaceutic anglo-suedez AstraZeneca, partenerul industrial al prestigioasei universități Oxford, a detectat un efect indezirabil grav la unul dintre participanții la testele clinice ale vaccinului experimental.Este vorba de apariția unei boli neexplicate la un voluntar. "În cadrul testelor clinice randomizate mondiale ale vaccinului împotriva coronavirusului al universității Oxford, procesul nostru normal de evaluare a fost declanșat și am stopat vaccinarea pentru a permite o evaluare a securității de către un comitet independent", a declarat societatea.Potrivit site-ului specializat Statnews, testele au fost întrerupte din cauza unei "suspiciuni de efect indezirabil grav la un participant din Regatul Unit".David Lo, profesor la Universitatea California Riverside, "alte efecte indezirabile" au fost deja semnalate, "precum febra, dureri (..) deci ar putea fi ceva mai grav"."Testele sunte adeseori suspendate temporar atunci când se manifestă un efect indezirabil la un pacient, pentru ca cercetătorii să poată informa" locurile unde sunt efectuate testele, a subliniat el.Potrivit New York Times, care citează o persoană ce cunoaște situația, un participând la test din Marea Britanie a fost diagnosticat cu mielită transversă, un sindrom inflamator ce afectează coloana vertebrală și, adesea, este provocată de infecții virale.Nu este clar dacă boala are legătură directă cu vaccinul AstraZeneca, potrivit NYT.Această pauză ar putea întârzia unul dintre cele mai avansate proiecte occidentale, alături de cele ale Moderna și Pfizer, fiecare în curs de a recruta zeci de mii de voluntari pentru a verifica dacă dozele sunt sigure și împiedică persoanele vaccinate să se îmbolnăvească de Covid-19.Cele trei societăți afirmau până în prezent că speră să obțină rezultate pozitive până la sfârșitul anului sau începutul anului 2021 și au început să producă în avans milioane de doze, în cazul în care rezultatul ar fi conform așteptărilor.AstraZeneca a pre-vândut sute de milioane de doze către multiple țări din lume, mai mult decât oricare dintre concurenții săi.Acest anunț, primul de asemenea natură în cadrul zecilor de teste clinice în curs în lume, a intervenit cu câteva ore înainte ca UE să anunțe un alt acord preliminar pentru 200 de milioane de doze cu un potențial vaccin dezvoltat de alianța germano-americană Biontech/Pfizer.UE a încheiat deja acorduri pentru a se asigura de accesul la eventuale vaccinuri cu grupurile Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna și AstraZeneca.În Rusia, autoritățile din Moscova au anunțat că au început să testeze vaccinul rus pe 40.000 de locuitori ai capitalei, ultima etapă de testare al acestui vaccin anunțat cu mare pompă în august."Primii participanți s-au vaccinat azi în unitățile medicale din capitală", a afirmat primarul adjunct al Moscovei, Anastasia Rakova.Rusia a anunțat la începutul lui august că a dezvoltat "primul" vaccin împotriva Covid-19, denumit Spoutnik V și creat de centrul de cercetare Nikolai-Gamaleia.Acest anunț a fost privit cu scepticism însă în întreaga lume, în special din cauza absenței fazei finale a testelor în momentul anunțului.În perspectiva vaccinărilor masive în întreaga lume, pe care toată lumea le așteaptă cât mai curând posibil, este nevoie, pe lângă produsul sigur și eficient, și de modalitatea de administrare.Pentru aceasta, principalul producător de seringi din India, Hindustan Syringes, unul dintre cei mai mari producători mondiali de dispozitive de injectare, se pregătește și a majorat producția.El producea deja în fiecare an 700 de milioane de seringi auto-blocante - pentru a preveni orice reutilizare - și mizează pe un miliar până în 2021."Chiar dacă 60% din populația mondială este vaccinată, acest lucru înseamnă că va fi nevoie de cinci miliarde de seringi", a explicat directorul executiv al Hindustan Syringes, Rajiv Nath.Prashant Yadav, specialist în aprovizionarea în materie sanitară la Harvard Medical School, arată că lumea va trebui să "aibă o capacitate suficientă pentru primul val de vaccinare, care va viza grupurile prioritare".Dar, "când vom ajunge la o vaccinare la scară mare la sfârșitul lui 2021 sau în 2022 și când estimările pentru cererea de doze depășesc zece miliarde, aprovizionarea cu seringi va deveni o constrângere", adaugă el.Organizația Mondială a Sănătății nu se așteaptă la o vaccinare generalizată înainte de jumătatea anului 2021.Aproape 900.000 de decese legate de coronavirus au fost înregistrate în întreaga lume, potrivit bilanțului realizat de AFP pornind de la surse oficiale.În total, au fost diagnosticate 27.631.550 de cazuri de infectare, dintre care 18.332.900 sunt considerate în prezent vindecate.Statele Unite sunt cea mai afectată țară, atât ca număr de decese cât și de cazuri, cu 189.698 victime și 6.328.054 cazuri detectate.Urmează Brazilia, cu 127.464 morți și 4.162.073 cazuri, India, cu 73.890 morți (4.370.128 cazuri) și Mexic cu 68.484 morți (642.860 cazuri).