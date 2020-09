Șefa secției ATI a Maternității Bucur, diagnosticată cu COVID-19, susține că nimeni de la DSP nu a întrebat-o cu cine a intrat în contact / DSP: S-a început o anchetă preliminară

De cealaltă parte, Florentina Iacobi, directorul executiv adjunct al DSP București, a declarat pentru HotNews.ro că nu poate răspunde la această întrebare - dacă Raluca Ologu a fost sau nu întrebată cu cine a intrat în contact în vederea derulării anchetei epidemiologice - deoarece o "anchetă preliminară" este în desfășurare. Reprezentanta DSP mai spune că nu poate vorbi decât cu documente în față - după ce îi vor fi prezentate rezultatele anchetei preliminare.





Florentina Iacobi a promis că presa va primi toate informațiile după finalizarea acestei anchete.



Tot reprezentanții DSP au explicat însă, în trecut, pentru HotNews.ro că punctul de pornire al oricărei anchete epidemiologice este o discuție a reprezentanților DSP care efectuează ancheta cu persoana infectată cu SARS-CoV2 și indicarea de către aceasta a tuturor contacților recenți.







Șefa ATI de la Maternitatea Bucur, acuzată că s-a prezentat la serviciu cu febră și simptome de COVID. Ea neagă acuzațiile, Colegiul Medicilor face anchetă





Colegiul Medicilor din București a anunțat că s-a autosesizat "ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public și a comunicatului Spitalului Clinic de Urgență Sf. Ioan, care face referire la cazul unui medic ce ar fi mers la serviciu având o stare febrilă, fără să realizeze corect triajul epidemiologic. Investigația Comisiei de Jurisdicție va analiza punctele de vedere ale medicului și conducerii spitalului, precum și toate documentele medicale, ale anchetei epidemiologice și ale anchetei disciplinare de la nivelul instituției."

"Nu m-a întrebat nimeni (de la DSP - n.red.) cu cine am intrat în contact - din familie sau colegi. Cu mine nu a vorbit nimeni, nu am fost solicitată. Ei au făcut o anchetă a lor închisă. Asta este normal? Colegii mei au cerut să fie testați, dar nu se vrea. Nu știu care sunt motivele", a declarat marți medicul Raluca Ologu pentru HotNews.ro.Medicul Raluca Ologu, șefa secției de Anestezie-Terapie Intensivă de la Maternitatea Bucur din București, desemnată maternitate pentru pacientele COVID, este infectată cu coronavirus și internată la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din București.Raluca Ologu a fost ultima dată de gardă în maternitate vineri, 4 septembrie. Imediat după acea gardă, a fost consultată la Spitalul Sfântul Ioan, din cauză că se simțea rău.Reprezentanții Spitalului Sfântul Ioan au dat publicității ieri un comunicat de presă în care susțin că Raluca Ologu s-a prezentat la serviciu, fiind de gardă, deși avea febră și "simptome sugestive pentru infecția cu Covid-19": "În cursul zilei de vineri, 4 septembrie, doamna doctor Rodica Ologu, șef de secție ATI la maternitatea Bucur, s-a prezentat la serviciu fiind de gardă, deși prezenta simptome sugestive pentru infecția cu COVID-19. Cu bună știință, doctorița Ologu a evitat completarea rubricii de temperatură din cadrul chestionarului de triaj, deși prezenta febră. Medicul a purtat echipament de protecție pe toată durata gărzii și a stat izolată în cabinet. Ulterior, doctorița Ologu s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Sfântul Ioan, unde a fost izolată corespunzator și testată. Rezultatul a ieșit pozitiv și a fost transferată la Institutul Victor Babeș."Contactată marți de HotNews.ro, Raluca Ologu afirmă că nu avea febră vineri, ci doar o durere de stomac: "Eu nu am fost febrilă, asta vă pot spune. Aveam doar o durere de stomac, o durere cumplită. De unde să știu de chestia asta? Să îmi pun diagnostice așa eu, singură? În momentul când intri și ți se spune că ai temperatura 34 de grade, ai o durere de stomac, vine asistenta, spune că ești rece. Nu cred că poate fi vorba de așa ceva. E ușor să arunci cu noroi."