New York Times: Cursa pentru vaccinul împotriva coronavirusului îi asmute pe spioni unii împotriva altora

Pe scurt, orice agenție importantă de spionaj de pe glob încearcă să afle ce fac ‘ceilalți’.







Potrivit unor interviuri cu actuali și foști oficiali, precum și cu alte personalități care urmăresc demersurile din domeniul spionajului, pandemia de coronavirus a provocat cele mai rapide schimbări din ultimul timp în activitatea serviciilor de informații din lume, asmuțindu-le unele împotriva celorlalte într-un nou mare joc de spion-contra-spion.

Această cursă aduce aminte de cea spațială, în care Uniunea Sovietică și America se bazau pe serviciile lor de spionaj ca să se prindă din urmă în cazul în care vreuna dintre ele ar fi ajuns la un rezultat promițător. Dar, în timp ce cursa de pe vremea Războiului Rece pentru a ajunge pe orbita Pământului și pe Lună s-a prelungit timp de mai multe decenii, timpul-limită pentru a se asigura un tratament împotriva coronavirusului a devenit tot mai stringent, pe măsură ce necesitatea unui vaccin devine cu fiecare zi tot mai imperativă.





Încercările chinezilor



Până acum, oficialii cred că spionii străini au obținut puține informații de la companiile biotehnologice americane pe care le-au vizat: Gilead Sciences, Novavax și Moderna.







Tentativele rusești



Pirateria serviciilor chineze de informații s-a intensificat în privința subtilizării unor date legate de vaccin, așa că ele au căutat ceea ce, în opinia lor, ar fi fost niște ținte ușor de atins. În loc să urmărească pur și simplu niște companii farmaceutice, ei au lansat manevre digitale de depistare la Universitatea din Carolina de Nord și la alte universități care făceau experiențe dintre cele mai avansate.Nu era vorba doar despre niște spioni ‘la lucru’: cel mai important serviciu de informații din Rusia, SVR, urmărea rețele de cercetare în domeniul vaccinurilor din Statele Unite, Canada și Marea Britanie, iar aceste operațiuni de spionaj au fost depistate pentru prima oară de un birou britanic de informații care ținea sub observație cablurile din fibră optică.Și Iranul și-a intensificat tentativele de a subtiliza informații cu privire la cercetările legate de vaccin, iar Statele Unite și-au sporit și ele propriile eforturi pentru a detecta spionajul adversarilor și pentru a-și consolida apărarea.Aproape toți adversarii Statelor Unite și-au înmulțit tentativele de a fura rezultatele cercetărilor americane, iar, la rândul său, Washingtonul a început să își protejeze universitățiile și companiile ale căror experiențe au ajuns în faza cea mai avansată. Potrivit declarațiilor unui oficial occidental la curent cu activitatea din domeniu, de obicei preocupat de mișcarea tancurilor rusești și a rețelelor teroriste, serviciul de informații al NATO a început și el să urmărească mai îndeaproape eforturile Kremlinului de a subtiliza rezultatele cercetărilor.„Ar fi surprinzător dacă, în acest moment, ei nu ar încerca să subtilizeze cele mai valoroase cercetări biomedicale”, a declarat John C. Demers, un înalt oficial al Departamentului Justiției, cu ocazia unui eveniment organizat, luna trecută, la Centrul de Studii Strategice și Internaționale, el făcând referire la China. „Sunt cercetări valoroase din punct de vedere financiar, dar neprețuite din punct de vedere geopolitic”.Eforturile Chinei sunt complexe. Oamenii săi au folosit deja clandestin informații ale Organizației Mondiale a Sănătății pentru a-și coordona tentativele de subtilizare a vaccinului atât din Statele Unite, cât și din Europa, după cum afirmă un actual și fost oficial la curent cu spionajul.Nu a fost prea clar cum și-a folosit China influenta poziție din cadrul OMS ca să strângă informații despre cercetările cu privire la vaccin la nivel mondial. Organizația strânge informații despre vaccinuri în curs de cercetare și, deși o mare parte dintre aceste informații devin, în cele din urmă, publice, s-ar putea ca hackerii chinezi să fi profitat mai devreme de informații legate de niște cercetări în domeniul vaccinului anticoronavirus care, în opinia OMS, ar fi fost dintre cele mai promițătoare, după cum afirmă un fost oficial din domeniul informațiilor.Oficialii serviciilor americane de informații au aflat despre eforturile Chinei la începutul lunii februarie, când virusul începuse să câștige teren în Statele Unite, după cum afirmă foști și actuali oficiali americani din domeniu. CIA și alte birouri urmăreau îndeaproape mișcările Chinei în cadrul organizațiilor internaționale, inclusiv în cadrul OMS.Concluzia serviciilor de informații a reușit să împingă Casa Albă spre linia dură pe care a adoptat-o în luna mai față de OMS, după cum afirmă un fost oficial al serviciilor de informații.Oficialii americani mai spun că, în afara Universității din Carolina de Nord (UNC), hackerii chinezi au urmărit și alte universități din țară și s-ar putea ca unele să se fi trezit cu rețelele ‘sparte’. În discursul său, Demers a afirmat că China „s-ar fi aflat sub diverse forme” în dezvăluirile pe care Departamentul Justiției le-au făcut într-un proces din iulie, când doi hackeri au fost acuzați că au lucrat în serviciul de spionaj al Ministerului Securității de Stat din China, având misiunea de a urmări informațiile legate de vaccinuri și de rezultatele cercetărilor de la o serie de companii biotehnologice americane.În ultimele săptămâni, FBI i-a avertizat pe oficialii UNC în privința tentativelor de piraterie, după cum afirmă două persoane la curent cu subiectul. Echipele de hackeri chinezi au încercat să pătrundă în rețelele computerizate ale secției de epidemiologie a universității, dar nu s-au infiltrat.O purtătoare de cuvânt din partea UNC, Leslie Minton, a declarat că universitatea „primește în mod regulat semnale de alertă din partea birourilor de securitate ale SUA”. Ea a redirecționat ulterior întrebările către guvernul federal, dar a spus că școala a făcut investiții pentru „o monitorizare permanentă” și pentru „a se putea apăra împotriva unor continue și tot mai perfecționate atacuri venite din partea unor organizaii susținute de stat”.În afara unui asemenea sprijin, China a pătruns în universități și pe alte căi. Unii oficiali ai guvernului cred că ea încearcă să profite de pe urma unor parteneriate de cercetare pe care universitățile americane le-au convenit cu instituții chineze.Alții au avertizat că agenți ai serviciilor chineze de informații din Statele Unite și din alte țări au încercat să strângă informații legate chiar și de cercetători. Potrivit celor de la FBI, pe data de 22 iulie, Administrația Trump a ordonat Chinei să-și închidă consulatul din Houston, în parte și din cauză că o serie de agenți chinezi l-au folosit ca pe un avanpost de unde să încerce să intre în legătură cu medici specialiști din oraș.În parte, oficialii serviciilor chineze de informații își concentrează atenția asupra universităților din cauză că, în opinia lor, protecția datelor din aceste instituții este mai puțin solidă decât cea din cadrul comapaniilor farmaceutice. Dar activitatea de spionaj se intensifică pe măsură ce cercetătorii au mai multe vaccinuri candidate și au în vedere mai multe tratamente antivirale, după cum afirmă un oficial al geuvernului american la curent cu activitatea serviciilor de informații.În același timp, biroul britanic de monitorizare electronică GCHQ a aflat de eforturile rusești, iar serviciile americane de informații au aflat despre pirateria chineză. Departamentul Securității Interne și FBI-ul au mobilizat echipe care să conclucreze cu cele din domeniul biotehnologic american ca să întărească apărarea rețelelor lor computerizate.Tentativele rusești, anunțate de serviciile de informații britanice, americane și canadiene în luna iulie, s-au concentrat în primul rând asupra colectării unor informații despre cercetările pe care Universitatea din Oxford le făcea cu partenera sa, compania farmaceutică AstraZeneca.Rușii surprinși că încercau să obțină informații despre vaccinuri făceau parte dintr-un grup cunoscut sub numele de Cozy Bear (Ursul cel comod), o serie de hackeri în relații cu SVP Cozy Bear s-au numărat printre grupurile de hackeri care, în 2016, au spart serverele computerelor Partidului Democrat.Oficiali din cadrul securității interne au averttizat companiile farmaceutice și universitățile în legătură cu asemene atacuri, ajutând totodată aceste instituții să-și revizuiască securitatea. În general, oficialii au observat că presupușii hackeri profitau de niște vulnerabilități cunoscute care însă trebuiau să fie valorificate și nu de o aparatură mai perfecționată cu care să poată urmări lacune încă necunoscute din securitatea computerelor.Nicio companie și nicio universitate nu a reclamat furturi de date datorate metodelor de piraterie demascate public. Dar unele tentative de piraterie au reușit măcar să spargă protecția și să pătrundă în rețelele computerizate, după cum afirmă un oficial al guvernului american. Și, potrivit unor oficiali din domeniul informațiilor, China și Rusia testează zilnic asemenea slăbiciuni.„Este într-adevăr vorba despre o cursă contra-cronometru pentru ca ‘băieții buni’ să descopere slăbiciunile și să le marcheze, după care să le folosească înainte ca adversarii să le găsească și să le folosească înaintea lor”, afirmă Bryan S. Ware, director adjunct pentru securitate cibernetică în Departamentul pentru Securitate Cibernetică și pentru Securitatea Infrastructurii. „Cursa este mai strânsă ca oricând”.Deși doar două echipe de hackeri, câte una din Rusia și China, au fost dezvăluite public, numeroase echipe de hackeri din aproape toate serviciile de informații din aceste două țări au încercat să fure informații despre vaccinuri, după cum afirmă oficiali din domeniul ljuridic și al informațiilor.Pe data de 11 august, Rusia a anunțat că a aprobat un vaccin, iar declarația a trezit imediat suspiciuni potrivit cărora specialiștii săi au fost cel puțin ajutați de operațiunile prin care agențiile de spionaj au furat informații cu privire la cercetările din alte țări.Oficialii americani susțin că eforturile propriilor servicii de spionaj sunt în scop de apărare și că aceste servicii nu au primit ordin să sustragă rezultate pe tema cercetărilor legate de coronavirus. Dar alți foști și actuali oficiali ai acestor servicii afirmă că realitatea nu este atât de în alb și negru. Așa cum agențiile americane de spionaj încearcă să afle ce ar fi furat Rusia, China sau Iranul, ele ar putea da peste informații legate de cercetările acestor țări și le-ar putea colecta.Oficialii s-au rătat îngrijorați de faptul că noi tentatiuve de piraterie ar putea afecta eforturile de producere a vaccinului. Fără să vrea sau înadins, hackerii care subtilizează date ar putea prejudicia sistemele de cercetare.“Când un adversar face asemenea săpături, există tot mai mult șansa ca asemenea furturi să nu se limiteze la a fura informația, ci și la a perturba întrucâtva rețeaua de operațiuni a victimei”, afirmă Ware.Deși se prea poate că spionajul Rusiei și Chinei să nu vizeze doar un control al propriilor cercetări sau căi mai scurte spre rezultat, unii oficiali foști sau actuali au avansat posibilitatea ca aceste țări să încerce să propage neîndrederea într-un eventual vaccin produs în țări occidentale.Atât Rusia, cât și China au răspândit deja dezinformări legate de virus, de originea acestuia și de riposta americană. Mai ales serviciile rusești de informații sunt cele care depun mari eforturi pentru o abordare mai agresivă pensru a alimenta mișcarea din Vest împotriva vaccinului, iar ele ar putea totodată să se folosească de acuzația de spionaj pentru a spori efectele subiectului.Rusia are un voluminos dosar în materie de amplificare a dezbinării din sânul socității americane. Foști și actuali oficiali din domeniul securității spun că se așteaptă ca, în cele din urmă, Rusia să răspândească dezinformarea în legătură cu orice vaccin aprobat în Occident.„Asemenea demersuri par să își tragă rădăcinile din fosta Uniune Sovietică”, afirmă Fiona Hill, fost oficial în Consiliul pentru Securitate Națională și expert în Rusia, care a depus mărturie în cadrul audierilor vizând destituirea președintelui Trump. „Rusia și chinezii s-au aflat pe poziții în campaniile de dezinformare. Cum să creezi mai bine confuzie și cum să slăbești mai mult SUA dacă nu prin impulsionarea mișcării antivaccin? Dar să te asiguri mai întâi că toți ai tăi sunt vaccinați”.