Preotul care recomanda ”țuicuța” ca protecție contra coronavirusului anunță că s-a îmbolnăvit de Covid-19

La sfârșitul lunii iulie, Părintele Calistrat avea niște ”sfaturi de igienă foarte simple” contra coronavirusului, printre care gargara cu apă cu sare sau cu ”țuicuță” și administrarea de pastile cu albastru de metil.”În fiecare dimineață și seara gargară cu apă caldă cu sare ca să se curețe în zona bucală pentru că sarea e cel mai bun dezinfectant bătrânesc de când e țara și pământul. După aceea, dimineața la sculare, o gură de țuicuță după ce ai luat agheasma și anafură pentru că alcoolul este cel mai bun dezinfectant” spunea acum peste o lună preotul.Vineri, pe Facebook, Părintele Calistrat a anunțat s-a prezentat la spital după ce ” o tuse seacă, forțată și necontrolată a pus stăpânire pe sistemul meu respirator”, iar la analiza de sânge a ieșit pozitiv la Covid-19.El este la Spitalul de Boli Infecțioase Iași, sub tratament cu antibiotice și spune că în câteva zile se va întoarce la chilia sa.”Nu vă mai faceți nici un fel de grijă, sunt bine, sunt sub tratament, nu am complicații, nu am probleme grave de sănatate. Să nu fim exagerați, să nu conspirăm, să nu creem confuzii inutile, sunt și eu un om obișnuit, respect și iubesc pe toată lumea, de aceea nu am crezut și nu cred în scenarii sau presupuse gânduri rele asupra mea, din partea cuiva”, mai scrie Părintele Calistru pe Facebook.