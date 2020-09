Coronavirus: Israelul a înregistrat un nou record zilnic de contagieri de la izbucnirea pandemiei - 2.180 de cazuri

Decesele provocate de Covid-19 s-au dublat în august, de la mai puţin de 500 înregistrate la sfârşitul lunii iulie la 946 în prezent, în timp ce numărul contagierilor confirmate începând din luna martie a ajuns la 117.000.Israel a reuşit să înfrâneze primul val al infectărilor cu măsuri stricte adoptate timpuriu, inclusiv închiderea frontierelor, însă, după ridicarea restricţiilor între mai şi iunie, numărul infecţiilor nu a încetat să crească, depăşind pragul de 2.000 de cazuri zilnice.De peste o lună, Israelul dispune de un coordonator naţional în persoana lui Roni Gamzu, responsabil cu planificarea unui răspuns integrat împotriva pandemiei, prin aşa numitul plan „Shield of Israel” („Scutul Israelului”), bazat pe o amplă implicare a armatei.Deşi cifrele au scăzut punctual, numărul cazurilor confirmate nu scade sub o mie, iar Israelul nu poate ţine pandemia sub control, afirmă jurnaliştii de la EFE.Autorităţile au încercat să evite o nouă decretare a stării de izolare, dar au impus deocamdată doar limitarea adunărilor de persoane.Carantina rămâne obligatorie pentru cei care intră în Israel, cu excepţia celor care vin dintr-un grup de 20 de ţări cu rate scăzute de mortalitate, o listă care este actualizată la fiecare 14 zile.Marţi, în Israel au început cursurile pentru învăţământul preşcolar, primar şi secundar cu măsuri stricte de igienă, distanţare fizică şi control la centrele şcolare, pentru a se evita ca sălile de curs să devină noi focare de contagiere.