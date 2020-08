Apel disperat al medicilor de la Unitatea de Primiri Urgențe Ploiești: Situaţia este explozivă și dramatică. Riscul de malpraxis există în fiecare minut

Medicii Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti denunţă situaţia "explozivă" și "dramatică", arătând, într-o adresă transmisă Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), că riscul de malpraxis există "în fiecare minut".





Surse din spital au declarat luni petru Agerpres că adresa este semnată de toți medicii din UPU, a fost trimisă DSP la sfârşitul săptămânii trecute, iar până la acest moment nu a fost primit niciun răspuns.





Medicii spun în document că situaţia de la UPU a devenit "explozivă" atât în privinţa cazurilor COVID, cât şi a celor non-COVID, subliniindu-se că există probleme grave în ceea ce priveşte spaţiile destinate suspecţilor de infecţie cu noul coronavirus, dar şi privind acoperirea cu personal a necesităţilor.

Peste 50 de suspecți de COVID în spații de 17 locuri

Medicii prezintă cinci argumente și spun că spaţiul din UPU destinat suspecţilor COVID este insuficient, până la acest moment izolatoarele nefiind dimensionate pe măsura afluxului de pacienţi, astfel că în spaţii care sunt pentru 17 persoane se află uneori şi peste 50 de persoane.





"Un număr aşa de mare de pacienţi având simptomele din definiţia de caz suspect COVID (cum sunt dispeneea, febra şi tusea) nu pot încăpea numai în UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti fără ca spitalele suport din Prahova să-şi amenajeze şi ele un număr suficient de izolatoare în care să poată fi primiţi şi diagnosticaţi pacienţii suspecţi COVID astfel încât să se decongestioneze UPU a Spitalului Judeţean. Menţionăm că actualele izolatoare din UPU funcţionează într-un spaţiu impropriu, cu aspect deteriorat şi cu mobilier, instalaţii sanitare şi de oxigen necorespunzătoare cerinţelor, cu circuite nefuncţionale - deşi au fost făcute referate prin care au fost cerute remedieri ale acestor probleme", arată medicii.





Ei mai spun că UPU are şi rolul de spital COVID, deşi nu are angajaţi medici specialişti în boli infecţioase sau pneumologie, nu are alocaţie de hrană pentru pacienţi şi nici buget pentru medicaţia specifică patologiei COVID.





"Acest lucru se întâmplă deoarece, după stabilirea diagnosticului COVID-19, pacienţii nu pot fi trimişi la spitalele din judeţ care ar fi trebuit să îi primească pentru internare, deoarece acestea nu au locuri libere, iar majoritatea pacienţilor refuză transferul în alte judeţe. Cu toate acestea, (...) s-au făcut eforturi pentru asigurarea hranei şi medicaţiei specifice stabilite în urma consulturilor de specialitate pentru pacienţii care staţionează în UPU, neavând locuri în spitalele COVID", precizează sursa citată.

"Situație dramatică"

O altă problemă subliniată de cadrele medicale de la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean este aceea că personalul este "total insuficient". Medicii explică faptul că situaţia aceasta trenează dinainte de epidemie, însă acum, după ce s-au făcut detaşări de asistenţi medicali în secţia ATI sau unii dintre angajaţii UPU s-au îmbolnăvit, situaţia este "dramatică, riscul de malpraxis existând în fiecare minut". Totodată, ei spun că sunt foarte multe documente de completat sau de parcurs, iar aceasta durează foarte mult timp.





"Se cere în acelaşi timp ca personalul medical să răspundă la avalanşa de telefoane, să completeze fisele de prezentare ale pacienţilor, să facă nenumărate statistici şi în acelaşi timp să lucreze la cazuri, să trateze şi să supravegheze, fiind atenţi la funcţiile lor vitale, pacienţi cu afecţiuni grave: pacienţi agresivi, agitaţi, cu boli psihice sau sub influenţa băuturilor alcoolice sau aflaţi în şoc sau în stop cardio-respirator, aceasta este reţeta sigură pentru un potenţial malpraxis, generând scandaluri imense de care va răspunde doar personalul implicat", spun medicii UPU în documentul transmis DSP.

Aparatură insuficientă, întârzieri "inimaginabile"

Potrivit acestora, aparatura din dotarea UPU a devenit insuficientă faţă de necesităţi, în condiţiile în care există un aparat de radiologie fix, un aparat CT şi un ecograf funcţional la un judeţ de peste 780.000 de locuitori, astfel că se ajunge la întârzieri "inimaginabile".





Sarcinile de serviciu ale personalului UPU sunt atât de multe încât nu pot fi duse simultan la până la capăt nici măcar teoretic şi, "în plus, încălcând prevederile legale pe care personalul UPU le ia la cunoştinţă în fiecare zi sub semnătură, apar tot mai dez abuzuri din partea a diferite persoane din afara spitalului; aceste persoane trebuie şi ele să respecte legea", se menţionează în adresă.





Solicitările medicilor din UPU:

Spitalul Județean să extindă spaţiile de izolare, să le reabiliteze pe cele existente şi să suplimenteze personalul UPU conform necesităţilor şi cer ca laboratorul central al spitalului să aibă continuitate în preluarea probelor pentru testele PCR ale pacienţilor prezentaţi în UPU pentru a se stabili un diagnostic într-un timp cât mai scurt.

DSP să determine spitalele suport din Prahova, să amenajeze un număr suficient de izolatoare pentru primirea, diagnosticarea şi tratarea pacienţilor suspecţi COVID, dar şi să-şi mărească numărul de paturi pentru internarea lor.

DSP să coordoneze distribuţia în spitalele suport a cazurilor suspecte confirmate la UPU şi solicită altor spitale din judeţ, precum cele din Sinaia, Urlaţi, Mizil, Vălenii de Munte, să preia, să rezolve şi să interneze cazurile care nu intră în definiţia de caz suspect COVID şi care efectiv nu ar necesita trimiterea la UPU, pe care ei o consideră a fi făcută "din obişnuinţă".

Serviciul de Ambulanţă să transporte suspecţii de COVID la toate spitalele suport din judeţ, care să îi primească prin camerele de gardă sau CPU, să le recolteze teste PCR şi să îi izoleze în secţii fără a-i mai trimite la UPU, iar pacienţii stabili, care nu intră în definiţia suspectului COVID, să fie duşi la spitalele orăşeneşti Sinaia, Urlaţi, Mizil, Vălenii de Munte, în funcţie de zonă, pentru o primă evaluare în urma căreia să se stabilească dacă într-adevăr este nevoie să fie aduşi la UPU.

Medicii de la UPU Ploieşti explică faptul că în judeţ există spitale suport desemnate prin ordin al ministrului Sănătăţii care fie nu s-au deschis, cum este cazul celor de la Floreşti şi Băicoi, fie au un număr insuficient de paturi şi nu pot primi toţi pacienţii din UPU pozitiv sau suspecţi de infecţia cu SARS-CoV-2.





Aceştia afirmă că spitalul suport Câmpina trimite la UPU a SJU atât pacienţi suspecţi COVID, cât şi celelalte urgenţe, deşi are în structură Compartiment de Primire a Urgenţelor şi dispune de laborator, radiologie şi imagistică CT. "În acest caz, opinăm că personalul CPU Câmpina ar fi mult mai util în a ajuta UPU în situaţia actuală, în care deficitul de personal a atins cote periculoase pentru pacienţii noştri", se precizează în adresa trimisă DSP.