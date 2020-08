VIDEO Coronavirus: Manifestații în mai multe orașe din Europa împotriva ”tiraniei medicale”

Persoanele care se opun purtării măștii și măsurilor de restricție împotriva coronavirusului au ieșit sâmbătă în stradă în mai multe orașe din Europa, cea mai mare demonstrație fiind la Berlin, unde aceasta a fost întreruptă de polițiști din cauza nerespectării distanțării fizice, relatează AFP.

La Londra, o mie de manifestanți au cerut ”sfârșitul tiraniei medicale” în Trafalgar Square.

Are masks annoying? Yes. Do some people exaggerate their effectiveness? Yes. Has the danger of the virus been overstated by some causing unnecessary fear? Yes..... but...... are you seriously going on a march over this? Seriously what is wrong with you? #londonprotest #KBF https://t.co/IcAVyXwtPX