Managerul Spitalului Colentina a donat plasmă după ce s-a vindecat de COVID-19: Un ajutor de acest gen poate face diferența pentru un pacient aflat în stare critică

"Întreg procesul de donare a durat cam o oră, timp în care s-au recoltat 600 ml de plasmă. Am ales să donez plasmă din două motive: primul e cel de a încuraja lumea să facă acest gest. Întotdeauna un surplus de plasmă va ajuta un pacient aflat în terapie intensivă și poate fi chiar o rudă sau doar un străin, dar care are mare nevoie de acest tratament. Al doilea motiv este faptul că trecând prin această boală, organismul meu a dezvoltat anticorpi într-o cantitate suficientă pentru a fi eligibil acestei proceduri. Trecând prin această experiență am putut vedea faptul că un ajutor de acest gen când ești într-o stare critică poate face diferența", a declarat Remus Mihalcea, managerul Spitalului Clinic Colentina.









Unul dintre ei este dr. Alexandru Marin, medic rezident la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale "Dr. Victor Babeș". Medic în prima linie a luptei împotriva pandemiei, a fost infectat cu coronavirus, iar apoi a fost unul dintre primii pacienți vindecați care au donat sânge, din care s-a extras plasmă convalescentă COVID-19, potrivit ASSMB.









Dr. Alexandru Marin, medic rezident la Spitalul Victor Babeș / Foto: ASSMB







Și Eufrosina Șerban, asistentă medicală la Spitalul Victor Babeș, a ales să doneze plasmă, în urmă cu patru luni, după ce s-a vindecat de COVID-19: "M-am oferit să donez pentru că eu cred așa: Dacă poți face un bine, fă-l cu drag. Nu se știe niciodată la cine ajunge și poate o anumită persoană chiar are nevoie și poate fi salvată."





Eufrosina Șerban, asistentă medicală / Foto: ASSMB







37.056 de români s-au vindecat până acum de COVID-19. Doar 671 au donat plasmă







671 de români vindecați de COVID-19 au donat plasmă pentru tratarea pacienților infectați, în primele 4 luni de la debutul colectării de plasmă convalescentă în România, până pe 21 august, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Hematologie Transfuzională, prezentate de Ministerul Sănătății.





În total, 37.056 de români infectați cu coronavirus s-au vindecat, până astăzi.



Procesul de colectare a plasmei de la persoane vindecate de COVID-19 pentru tratarea pacienților infectați a demarat în România pe 28 aprilie, la două luni de la primul caz de infecție cu noul coronavirus înregistrat în țara noastră.

















Tratamentul cu plasmă poate salva viața pacienților cu forme grave de COVID-19, dar România are puțini donatori

Din păcate, admite Virgil Musta, un număr foarte mic de români vindecați de COVID-19 donează plasmă în acest moment: "Deși, atunci când pleacă din spital, mulți promit că vor veni să doneze, că vor ajuta, în momentul în care ar trebui să meargă să doneze, nu toată lumea dă curs. În plus, dintre pacienții vindecați de COVID-19, nu toată lumea are suficient de mulți anticorpi."





Medicul Virgil Musta



Medicul timișorean precizează însă că tratamentul cu plasmă nu li se administrează tuturor pacienților cu COVID-19, ci în anumite condiții: "Este util în anumite etape, la anumite forme ale bolii, la anumiți pacienți - de exemplu, pacienții cu insuficiență renală au contraindicație, pentru că dacă le dai, le agravează insuficiența renală.­­­"

