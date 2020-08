Șefa DSP Olt, infectată cu coronavirus în timp ce se afla în concediu

Directorul DSP Olt, Elena Ioniţă, s-a infectat cu SARS-CoV-2 în timpul concediului. Nici un angajat al DSP Olt nu a intrat în contact cu aceasta.





Elena Ioniţă, directorul Direcţiei de Sănătate Publică Olt, a fost diagnosticată cu COVID-19 în data de 19 august. Aceasta spune că se afla în concediu când s-a infectat cu SARS-CoV-2.





Elena Ioniţă a declarat, pentru Mediafax, că a luat boala de la soţul său, iar acesta din comunitate.





„Am fost depistată cu COVID. Acum, oricine poate fi depistat cu COVID. Am luat de la soţ. Eu eram în concediu de odihnă. S-a pozitivat soţul, după 9 zile m-am pozitivat eu şi copiii. Am fost la spital, m-am evaluat, cum se face, şi mi-au dat recomandarea să stau la domiciliu. Sunt la domiciliu. Copiii, la fel. Am avut simptome la început, dar acum sunt mai bine. N-am fost în concediu pe niciunde, dar a luat soţul, comunitar. Nu ştie nici el de unde”, a declarat Elena Ioniţă, director DSP Olt.





Potrivit reprezentanţilor DSP Olt, activitatea instituţiei nu a fost afectată.





Niciun angajat al Direcţiei de Sănătate Publică Olt nu a intrat în contact cu directorul depistat cu COVID-19.





În judeţul Olt, până acum, 1.251 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus. 39 de persoane au murit de la începutul epidemiei. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18 cazuri noi.