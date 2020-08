Asociația Dăruiește Viață și alte 130 de ONG-uri din domeniul medical cer Ministerului Fondurilor Europene să le permită să acceseze fonduri europene prin Programul Operațional Sănătate

Asociația Dăruiește Viață

Asociația Help Autism: 86 de ONG-uri din Romania din rețeaua RO TSA si Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (19 ONG-uri, furnizori de servicii conexe actului medical de abilitare și recuperare în TSA).

Asociația Romanian Women's Lobby: 21 ONG-uri membre în România, coordonarea națională a European Women’s Lobby (2000 ONG membre în Europa)

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune (APAA)

Asociația Centrul pentru Inovaţie în Medicină

Asociația "People in Difficulty"

Asociația Română Anti-Sida – ARAS

asumarea de către Asociația Dăruiește Viață a responsabilității conceperii și realizării unor proiecte în domeniul medical integrate, pluridisciplinare la standarde europene de calitate care presupun gestionara transparentă a unor bugete de zeci de milioane de Euro finanțate exclusiv de persoane fizice și companii;

încrederea pe care persoanele fizice și companiile și-au pus-o în noi răspunzând apelurilor noastre de susținere și încredințându-ne resurselor lor financiare, prin donații și sponsorizări către proiectele concepute de noi.

educație medicală

comunicarea științei medicale

politici de sănătate

cercetare a serviciilor și a politicilor de sănătate

cercetare, dezvoltare, inovare, specializare inteligentă, digitalizare în sănătate

"ONG-urile din domeniul medical îmbunătășesc semnificativ sistemul public de sănătate din România prin proiectele pe care le desfășoară - de multe ori în domenii în care pacienții nu primesc niciun alt fel de susținere din partea instituțiilor sau autorităților publice. Cu toate acestea, asociațiile și fundațiile nu pot accesa fondurile europene pe sănătate alocate României pentru că sunt considerate entități private", arată Asociația Dăruiește Viață."Sunt 10 ani de când Dăruiește Viață implementează proiecte care schimbă radical condițiile de tratament din sistemul de sănătate din România: am construit 20 de camere sterile, am recompartimentat și renovat secții de oncologie adulți și copii din București, Timișoara, Brașov și Cluj, am ridicat Spitalul Modular 1 Elias (crescând capacitatea de tratare a pacienților cu coronavirus cu 38 de paturi) și am achiziționat numeroase echipamente medicale pentru a face tratamentele accesibile bolnavilor din România, de multe ori în premieră, precum cazul laserului diodă pentru tratarea recidivelor cancerului de ochi la copii. Acum, construim Primul Spital Național de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă, inițiativa #NoiFacemUnSpital, cea mai mare inițiativă de implicare socială din România, susținută de peste 4.000 de companii și peste 350.000 de persoane fizice", adaugă reprezentanții Dăruiește Viață.Ei arată, de asemenea, că "la fel ca noi, zeci de ONG-uri precum Salvați Copiii Romania, HOSPICE Casa Speranței, Dăruiește Aripi, Help Autism și multe altele și-au asumat dificila misiune de a îmbunătăți sistemul public de sănătate, cu rezultate extraordinare în proiectele pe care le desfășoară. Astfel că, în cadrul consultărilor pentru Programul Operațional Sănătate 2021-2027, am făcut apel la Ministerul Fondurilor Europene pentru a include ONG-urile pe lista posibililor beneficiari ai fondurilor europene, așa cum se întâmplă în țări precum Polonia și Grecia. Totodată, am lansat și invitația de a vizita Șantierul Primului Spital de Copii construit exclusiv din donații pentru a observa impactul muncii ONG-urilor"."Prin prezenta adresă dorim să vă comunicăm punctul nostru de vedere referitor la necesitatea includerii ONG-urilor din România în cadrul entităților eligibile să gestioneze/acceseze fondurile europene ce vor fi alocate României prin Programul Operațional Sănătate 2021-2027.Pentru a vă convinge de necesitatea acestei măsuri, pe această cale, vă lansăm și invitația, pentru ziua de joi, 27 august, începând cu ora 10.00, pe șantierul spitalului pe care îl construim din fonduri exclusiv private. Locul unde construim este în București, Bulevardul Constantin Brâncoveanu 20, în curtea celui mai mare spital de copii: Spitalul Clinic de Urgență Marie Curie și este o clădire de 12.000 mp, 9 niveluri, care include: Radioterapie- 2 buncăre, Oncologie, Hemato-Oncologie cu 5 camere sterile, Chirurgie, Neurochirugie, Terapie Intensiva și bloc operator cu 5 săli de operații.Revenind la subiectul prezentei adrese, acesta este apelul nostru, al Asociației 'Dăruiește Viață', dar și al multor altor ONG-uri din România care activează în domeniul sănătății, pe care sperăm că-l veți recepționa, înțelege pe deplin și implementa în cadrul documentelor programatice aferente perioadei de programare 2021-2027.Este deja de notorietate că organizațiile non-profit contribuie decisiv la schimbarea în fiecare zi a sistemului medical din România, depunând eforturi financiare, organizaționale și umane deosebit de mari pentru dezvoltarea și construirea proiectelor în care milioane de oameni și de companii investesc bani, încredere și nădejde. În România ultimilor 30 de ani nici guvernele care s-au succedat la putere nici autoritățile locale conduse de politicieni din toate formațiunile politice nu au reușit să conceapă și să implementeze un plan coerent, multianual și pluridisciplinar în domeniul sănătății.Unde însă statul român până astăzi a eșuat, oameni dornici de muncă și implicare civică au ieșit din anonimat, și-au suflecat mânecile, și-au pus familiile, carierele și confortul deoparte, s-au organizat în ONG-uri și s-au apucat de treabă.Astfel, Asociația Dăruiește Viață construiește în acest moment Primul Spital Național de Copii pentru Cancer, Boli Grave și Traumă care, totodată, va găzdui și Primul Departament de Radioterapie Copii și care, odată finalizat, va fi donat sistemului public de sănătate.Tot Asociația Dăruiește Viață a desfășurat în cei zece ani de la înființare și desfășoară în continuare proiecte de infrastructură în centrele oncologice publice din București și din țară (Brașov, Timișoara, Cluj), a dotat cu tehnologii moderne (echipamente) mai multe spitale, a construit și echipat în spitalele de profil 20 de camere de izolare absolut indispensabile pentru transplantul de celule stem/măduvă osoasă pentru adulții și copiii care suferă de diferite forme de leucemie și limfom și nu în ultimul rând sprijină financiar și logistic pregătirea personalului medical care deopotrivă lucrează în spitalele din România sau care dorește să se reîntoarcă și să lucreze în țara natală în cadrul proiectelor construite de noi.Realizarea tuturor acestor investiții a fost și este posibilă în mare parte datorită coexistenței a doi factori deosebit de importanți:Considerăm că, asumarea, implicarea civică, curajul, responsabilitatea, know-how-ul și transparența sunt pilonii principali care susțin punctul nostru de vedere și sunt determinanți în fundamentarea deciziei normale pe care trebuie să o adoptați de a include ONG-urile în categoria entităților eligibile să acceseze și să gestioneze fondurile europene ce vor fi alocate României prin Programul Operațional Sănătate 2021-2027, fonduri cu care societatea civilă ar fi într-adevăr de neoprit în realizarea proiectelor care sprijină modernizează, îmbunătățesc – schimbă sistemul public de sănătate din România.Ca noi, multe alte ONG-uri, cum ar fi Salvați Copiii Romania, HOSPICE Casa Speranței, Dăruiește Aripi etc. și-au asumat această dificila misiune.Considerăm că includerea ONG-urilor în categoria entităților eligibile să acceseze și să gestioneze fondurile europene ce vor fi alocate României prin Programul Operațional Sănătate 2021-2027 ar conduce la o creștere exponențială a proiectelor menite să îmbunătățească sistemul public de sănătate cel puțin în următoarele domenii:Cu titlu de exemplu, menționăm o statistică cutremurătoare: (i) în România incidența, mortalitatea și dinamica afecțiunilor maligne este superioară celei mondiale, europene, înregistrându-se un număr de 90.000 de pacienți oncologici noi pe an și (i) tot în România, rata de supraviețuire a copilului bolnav de cancer este aprox. 50%, în timp ce, în Europa Vestică, poate ajunge la 80-90%.Având în vedere proiectele pe care societatea civilă din România le construiește actualmente exclusiv din fonduri private, dar în folosul public, considerăm că posibilitatea de a accesa fonduri europene va conduce la accelerarea ritmului răsturnării cifrelor statistice prezentate crescând rata de supraviețuire a pacientului diagnosticat cu afecțiuni maligne.Semnatarele acestei adrese sunt organizatii neguvernamentale membre in structura parteneriala pentru Programul Operațional Sănătate subliniind necesitatea revizuirii tipului instituțiilor care au acces la finanțare și includerea în randul beneficiarilor eligibili a ONG-urilor.Aveti atașate:Scrisoare de susținere argumente ONG-uri eligibile POS.Anexa 1: Priorități si măsuri ONG-uri eligibile, care prezintă modul în care ONG-urile pot fi integrate ca și beneficiari eligibili în toate prioritățile POSAnexe cuprinzând modele de proiecte implementate de ONG-uri în domeniul sănătății la nivel european."