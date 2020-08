Zece țări cu zero cazuri de coronavirus. Au tras oare lozul câștigător?

Palau

Micronesia

Insulele Marshall

Nauru

Kiribati

Insulele Solomon

Tuvalu

Samoa

Vanuatu

Tonga

Palau Hotel își trage numele de la locul în care se află. În 1982, când a fost inaugurat, era singurul hotel din întreaga insulă Palau. De atunci, această mică națiune care își duce traiul înconjurată de albastrul Oceanului Pacific a cunoscut o dezvoltare spectaculoasă a turismului.În 2019, 90.000 de turiști veneau în Palau, ceea ce reprezintă de cinci ori mai mulți oameni decât populația insulei. Potrivit datelor FMI, 40% din PIB este dat de turism. Dar asta se întâmpla evident înainte de pandemia de coronavirus.Granițele insulei au fost închise efectiv încă de la sfârștiul lunii martie, Palau fiind una dintre cele 10 țări din lume cu zero cazuri Covid-19 (fără să punem la socoteală Coreea de Nord și Turkmenistan).Și totuși, deși nu au înregistrat nici măcar un caz de infecție, pandemia de coronavirus a făcut ravagii în țară.Hotelul Palau Hotel a fost închis odată cu granițele, magazinele de suvenire și-au tras obloanele, iar singurul hotel funcțional este folosit pentru a găzdui oamenii întorși din călătorie care trebuie să intre în carantină.Cele 10 țări cu zero cazuri Covid-19:Este o țară mică, așa încât rezidenții nu frecventează hotelurile, spune managerul hotelului Brian Lee. El mai spune că a reușit să îi păstreze pe toți cei 20 de angajați, cu un program redus și că încearcă să le găsească alte lucruri de făcut în această perioadă- întreținere, renovări, etc.Bărbatul admite însă că nu va putea continua așa pentru multă vreme. ”Mai rezist încă o jumătate de an. Apoi s-ar putea să închid afacerea”, a comentat el.Omul nu dă vină pe guvern, mai cu seamă pentru că a acordat ajutoare financiare localnicilor și, până una alta, a ținut virusul în afara țării.Președintele a anunțat recent că zborurile aeriene esențiale vor fi reluate de la 1 septembrie. Între timp, ”un coridor aerian” spre Taiwan ar fi fost deschis, permițând astfel unor turiști să intre în Palau.La o distanță de 4.000 de km de coasta de est sunt Insulele Marshall, care se află în aceeași situație. Granițele au fost înschise și aici încă de la începutul lunii martie, astfel încât, dacă înainte hotelurile aveau un grad de ocupare de 75-88% majoritatea turiștilor venind din Asia, Pacific și SUA, acum rata de ocupare este de 3-5%.La nivel național, este de așteptat ca peste 700 de oameni să-și piardă slujbele, ceea ce ar însemna cea mai mare rată a șomajului din 1997, majoritatea provenind din zona hotelieră și a restaurantelor.O problemă și mai mare o reprezintă însă pescuitul, în condițiile în care, pentru a ține țara liberă de Covid, bărcile care au pescuit în zone afectate direct de pandemie nu au mai avut acces în porturile din insule. Altele au fost obligate să stea în carantină 14 zile.Insulele Marshall care sunt specializate în pești de acvariu, cel mai popular fiind peștele înger, au înregistrat o scădere de 50% a exporturilor.Situația este similară și în Vanatu, o țară cu doar 300.000 de locuitori.Directorul Comisiei de Sănătate Publică din Vanatu, Len Tarivonda, a explicat că oamenii nu vor redeschiderea granițelor pentru că odată ce virusul și-ar face apariția aici, practic oamenii ar fi condamnați, pentru că s-ar răspândi foarte repede și nu au un sistem sanitar care să facă față.Deși au scăpat de boală, impactul economic este unul extrem de puternic în toate aceste insule oceanice.Dincolo de restricțiile pe termen scurt și măsuri financiare de susținere a economiei pe termen mediu, tot ceea ce le rămâne locuitorilor din aceste zone este să spere și ei la un vaccin anti-Covid.