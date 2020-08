Adrian Wiener, coordonatorul spitalului COVID din Arad: Deschiderea școlilor, un experiment social involuntar. În unele școli va fi imposibil de păstrat distanța de un metru între copii

Scenariul verde – în localitățile cu sub 1 caz/1000 de locuitori în ultimele 14 zile toate orele se țin în școală pentru toți copii

Scenariul galben, hibrid – între 1 și 3 cazuri/1000 de locuitori în ultimele 14 zile o parte dintre elevi vin la școală și o parte asistă la ore online de acasă, prin rotație

Scenariul roșu – peste 3 cazuri noi/1000 de locuitori în ultimele 14 zile toți copii fac ore online de acasă.

Adrian Wiener spune că în acest moment ar fi foarte important ca direcțiile de sănătate publică să comunice date actualizate și segmentate pe fiecare localitate, nu doar la nivel de județ, cum se întâmplă în prezent: "În județul Arad, la 368 de cazuri noi de Covid 19 cumulate în ultimele 14 zile, "suntem la 0,88 de cazuri/1000 de locuitori; aparent în scenariul verde deși indicatorul în funcție de care se adoptă unul sau altul dintre scenarii e numărul de cazuri/1000 de locuitori/14 zile pe localitate. Nu avem și nu am avut niciodată date segmentate pe localități deși ar fi fost important ca oamenii șă știe dacă locuiesc într-un focar sau nu, dacă densitatea cazurilor în localitatea sa e mare sau mică. Acum, cu atât mai mult, ar fi important ca DSP să comunice date actualizate și segmentate pe fiecare localitate – o hartă a județului Arad", explică Adrian Wiener, coordonatorul spitalului COVID din Arad și senator USR.În plus, în unele școli, din cauza numărului mare de elevi/clasă și a claselor mici, "va fi imposibil de păstrat acea distanță de un metru între copii în cazul scenariului verde; astfel, chiar în situația prevalenței de 14 zile de sub 1 caz/1000 de locuitori unele școli vor trebui să ia în considerare scenariul hibrid".De asemenea, Inspectoratul Școlar ar trebui să comunice dificultățile de infrastructură/personal din unitățile de învățământ și unde normele de igienă primară nu pot fi aplicate, de exemplu toalete puține/posibil aglomerate, atrage atenția Adrian Wiener.Primăria și Inspectoratul Școlar trebuie să conceapă un orar disjuns al începerii/terminării orelor în zonele unde sunt concentrate mai multe școli, mai spune Adrian Wiener.Medicul arădean subliniază, de asemenea, că "vor fi și situații în care unii părinți își vor trimite copii la școală chiar cu febră sau alte manifestări de impregnare virală pe principiul că 'poate e doar o răceală'; e importantă comunicarea constantă în acest sens dinspre diriginți și medicii școlari; de asemenea părinții trebuie să fie informați asupra gradului de respectare a normelor în fiecare școală".