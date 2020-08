Coronavirus: Aproape o treime din rezidenții New Delhi au anticorpi pentru Covid-19 - studiu

Au fost colectate probe de la 15.000 de rezidenţi în cadrul acestui studiu realizat în prima săptămână din august, le-a declarat reporterilor ministrul Sănătăţii din New Delhi, Satyendar Jain.„O prevalenţă a virusului de 29,1% a fost descoperită în cel de-al doilea studiu serologic”, a spus Jain, adăugând că acest lucru înseamnă că 5,8 milioane de persoane din oraş prezintă anticorpi.Studiul arată că infectările în New Delhi sunt mult mai răspândite decât indică numărul cazurilor confirmate. Oraşul a înregistrat 151.904 cazuri - mai puţin de 1% din populaţia sa de aproximativ 20 de milioane. Din primul studiu, realizat luna trecută, a reieşit că 23,48% din populaţia New Delhi a fost expusă la coronavirus.Mulţi oameni de ştiinţă sunt de părere că „imunitatea de turmă” este atinsă atunci când 70% din populaţie a dezvoltat anticorpi pentru a preveni izbucnirea unei epidemii. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a avertizat că omenirea nu este nici măcar aproape să obţină o astfel de imunitate şi doar un vaccin eficient ar putea opri transmiterea.Bilanţul cazurilor de coronavirus în India a urcat la peste 2,8 milioane, cu 69.652 de cazuri în ultimele 24 de ore - cea mai mare creştere zilnică până la ora actuală. Numărul deceselor a ajuns la 53.866, mai mare cu 977 potrivit bilanţului de joi.