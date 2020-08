Prefectul Buzăului, confirmat cu Covid-19: Virusul nu iartă pe nimeni / Fac apel la responsabilitate pentru toți cetățenii

Prefectul județului Buzău, Leonard Dimian, a anunțat, duminică, pe contul de Facebook că a fost confirmat cu noul coronavius. Prefectul a avut simptome ușoare, s-a testat sâmbătă, iar duminică a venit rezultatul pozitiv al testului.

„În urmă cu câteva ore, am fost confirmat cu virusul SARS-CoV-2. În cursul zilei de ieri (sâmbătă – n.r.), am prezentat simptome ușoare specifice COVID-19 (febră 38º) și am fost testat, iar rezultatul venit astăzi (duminică – n.r.) este pozitiv. Starea mea de sănătate este bună, acum mă simt mai bine decât m-am simțit ieri”, a scris, duminică, pe Facebook, prefectul Buzăului, Leonard Dimian.

Acesta a spus că are încredere că se va vindeca rapid și spune că se bazează pe profesionalismul cadrelor medicale buzoiene.

În cursul zilei de luni, prefectul va fi supus unor investigații medicale extinse și va afla tratamentul pe care îl va primi.

Atribuțiile de conducere a Prefecturii județului Buzău vor fi preluate de către subprefectul Vasile Alecu.

„Fac încă un apel la responsabilitate pentru toţi cetățenii din judeţul Buzău, de data aceasta folosindu-mă pe mine ca exemplu! Iată că, și în situația în care am încercat să respect cu strictețe toate regulile de prevenire a infectării cu noul coronavirus, acesta nu m-a ocolit! Virusul nu iartă pe nimeni! Vă transmit tuturor gândurile mele bune. Multă sănătate”, a mai scris Leonard Dimian.