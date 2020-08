Credincioșii au sărutat icoana, ignorând pandemia: ”Cine v-a spus prostiile astea? / Vreţi să opresc omul din liturghie să își pună masca?”

La fiecare sărbătoare de Sfânta Maria Mare sau de Adormirea Maicii Domnului credincioşii s-au adunat la bisericile ce poartă acest hram. Nici anul acesta nu a fost o excepţie.La Mănăstirea Hadâmbu, din Iaşi, a fost scoasă spre închinare icoana făcătoare de minuni, iar credinioşii au stat la rând cu mască. Doar că, pentru a săruta icoana, au abandonat grija pentru sănătate și şi-au dat jos masca, deşi li s-a recomandat să nu facă acest lucru.Imaginile au fost publicate live pe pagina de Facebook a mănăstirii, însă ulterior au fost şterse. Stareţul Mănăstirii, Nicodim, a negat iniţial aceste fapte, iar mai apoi a explicat că el nu poate opri Sfânta Liturghie pentru a le spune oamenilor să poarte masca.”Cine v-a spus prostiile astea, eu nu ştiu. Cum să îşi deie măştile jos, doamnă? De ce vorbiţi ce nu ştiţi? Aţi fost la faţa locului?”, a răspuns arhimandritul Nicodim, stareţul Mănăstirii Hâdâmbu, pentru Mediafax, deși în imagini se vedea clar cum oamenii îşi dau jos masca şi sărută icoana.Ulterior, Arhimandritul Nicodim a spus că nu poate opri Sfânta Liturghie pentru a le spune oamenilor să poarte mască.„Dumneavoastră vreţi să opresc omul din liturghie, eu să vin de la Sfântul Altar să îi spun să îşi pună mască şi să sărute icoana făcătoare de minuni? Cum puteţi vorbi în halul acesta? Ce putere am eu să ies din Sfânta Liturghie, că nu am voie, pur şi simplu în timpul Sfintei Liturghii sa mă duc să îi spun la om pune-ţi masca, nu săruta Sfânta Icoană. Nu putem obliga un om să îşi ieie mască când sărută icoana. Dacă ei vor, eu le-am spus că nu este admis, că masca trebuie purtată”, a spus starețul.Faţă de situaţia creată şi nerespectarea normelor de igienă, preotul Constantin Sturzu, purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a reacţionat că evlavia credincioşilor nu a putut fi anticipată.”Părintele Stareţ înţeleg că a făcut toate eforturile pentru a organiza sărbătoarea cu respectarea tuturor regulilor specifice acestei perioade de pandemie. Evlavia personală a unor credincioşi nu poate fi însă nici anticipată şi nici controlată de cineva", a spus acesta.Medicul infecţionist Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase Iaşi, transmite că există un risc atunci când pui mâna pe un obiect contaminat, cu atât mai mult buzele.”Există un risc, fără îndoială. A pune mâna, cu atât mai mult buzele pe orice obiect contaminat are risc. Dar e opţiunea fiecărei persoane, dacă vorbim de icoană este ceva particular şi este opţiunea fiecărei persoane”, a declarat medicul.În celălalt capăt de ţară, la Mănăstirea Nicula, din județul Cluj, credincioşii au păstrat distanţa socială, chiar dacă au participat la hram.La Mănăstirea Nicula, însă, a fost vorba despre o decizie a autorităţilor şi o mobilizare impresionantă a forţelor de ordine, care au supravegheat comportamentul credincioşilor. Prefectul le-a interzis pelerinilor să sărute icoanele şi le-a recomandat să se închine la o distanţă de 1,5 metri faţă de icoană.​