Washington Post: Nimeni nu va câștiga cursa vaccinului dacă încrederea publică va fi pierdută (editorial)

Pe lângă dificultatea creării unui vaccin eficient și provocările presupuse de testarea, producția și distribuirea lui, este esențial să construiești și să întreții o încredere publică, astfel încât suficienți oameni să accepte inocularea pentru a se putea crea o imunitatea de turmă contra virusului, cam două treimi din populație, să spunem. Multe vaccinuri experimentale au o probabilitate mare de a eșua în faza de cercetare ori de testare clinică; așa funcționează știința. Însă acest lucru face de două ori mai important ca încrederea să nu fie zdruncinată de greșeli politice pripite ori inutile.Vaccinul rusesc Sputnik V a fost deocamdată testat pe un mic număr de oameni; institutul plănuia să folosească doar 38 de voluntari. Niciun fel de date nu s-au publicat. Rusia afirmă că acum urmează un test mai amplu, pe 2.000 de oameni. E mult sub necesarul unei faze a treia riguroase a testelor clinice, care presupune teste pe zeci de mii de oameni, aceasta fiind practica împământenită în legislația americană și europeană cu privire la vaccinuri. Dacă ceva nu va merge bine - efecte secundare grave sau incapacitatea de a bloca virusul ori de a ameliora simptomele - tentativa de a obține glorie a lui Putin se va dizolva într-o dezamăgire în masă.Reticența față de vaccinare este în creștere pe tot globul, alimentată în parte și de iresponsabila mișcare anti-vaccin care diseminează suspiciune și teorii ale conspirației, adesea pe rețelele sociale. Într-un sondaj Gallup realizat în perioada 20 iulie-2 august, doar 65% din respondenți au declarat că se vor vaccina contra coronavirusului, iar 35% au spus că n-o vor face. Să comparăm acest lucru cu comportamentul din lumea reală: în SUA 91,5% din copiii cu vârste între 19 și 35 de luni sunt vaccinați contra rujeolei, oreionului și rubeolei; 92,7% sunt vaccinați contra poliomielitei. Interesant e un fapt evidențiat de Gallup, conform căruia în 1954, când adulții au fost chestionați în privința noului vaccin anti-poliomielită, doar 60% au declarat că-l vor accepta și 31% nu.Programul vitezoman al administrației Trump pentru a obține un vaccin - „Operațiunea Warp Speed” - naște teama că unii ar putea încerca s-o ia pe scurtătură pentru a-l avea înainte de alegerile din noiembrie. Comisarul Administrației Alimentelor și Medicamentelor, Stephen M. Hahn, s-a angajat recent în acest ziar că aprobarea se va „baza doar pe știință și date solide”. Dr Hahn ar trebui să rămână în gardă contra acelui tip de presiune care a fost aplicată de Casa Albă și în cazul hidroxiclorochinei.Pentru a avea orice speranță de a învinge pandemia, descoperirea unui vaccin trebuie să beneficieze și de încrederea publică. Un derapaj care ar crea fie și o urmă de îndoială ar putea avea consecințe catastrofale.