Coronavirus: Nivelul imunității este similar în Stockholm și Londra - studiu

Autoritățile suedeze au ales să evite o carantină strictă, magazinele și restaurantele rămânând deschise. Epidemiologul-șef al Suediei, Anders Tegnell și Agenția de sănătate suedeză au prognozat că 40% din populația capitalei va dezvolta anticorpi până în luna mai. Cifra reală este însă de 17%, potrivit unui studiu publicat în Journal of the Royal Society of Medicine.Cercetarea arată că doar 17% din persoanele testate în luna aprilie în Stockholm au dezvoltat anticorpi, comparativ cu același procent al persoanelor testate în capitala Marii Britanii în lunile aprilie și mai și 5-10% în Geneva.Suedia a adoptat o strategie mai relaxată de combatere a pandemiei comparativ cu majoritatea țărilor europene, decizând să nu impună o carantină strictă ci să aibă o abordare bazată mai mult pe conformarea voluntară și restricții limitate.Strategia suedeză s-a bazat în parte pe considerentul că transmiterea comunitară a coronavirusului va crea așa-numita „imunitate în masă”. O asemenea abordare a fost luată în considerare și în Marea Britanie înainte de a fi abandonată de autorități, potrivit BBC.Mai mult de 46.500 de persoane și-au pierdut viața în Regatul Unit din cauza COVID-19 la o populație de peste 66 de milioane de locuitori. Suedia a depășit 5.500 de fatalități la o populație de 10 milioane de locuitori, având printre cele mai mari rate ale mortalității raportată la totalul populației din Europa și de departe cea mai ridicată din țările nordice.„Dacă această strategie nu e privită doar ca tradiționalul excepționalism suedez riscant, ar trebui să ne amintim că era să o luăm pe aceeași cale și în Regatul Unit”, au notat David Goldsmith și Eric Orlowski doi medici de la University College din Londra.„În pofida unei 'carantine stricte (dar tardive)' în Regatul Unit și a abordării mai măsurate a Suediei, ambele țări au în prezent o rată medie a deceselor înregistrate în șapte zile din cauza Sars-CoV-2 mai mare comparativ cu celelalte țări europene sau scandinave”, au notat cei doi doctori.Însă aceștia subliniază că emiterea unei judecăți privind care abordare a fost mai adecvată poate fi făcută doar după un an sau doi, odată ce pandemia și impactul măsurilor luate de autorități vor fi înțelese pe deplin.