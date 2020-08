​INTERVIU Medicul Virgil Musta: Am avut și pacienți care s-au îmbolnăvit, i-am salvat, dar mi-au spus că ei nu cred că au fost bolnavi de coronavirus

​Lupta împotriva coronavirusului nu poate fi câștigată doar în spitale, ci mai ales în afara lor, prin prevenție, iar faptul că s-a reușit reducerea ratei de transmitere a coronavirusului este esențial și îmbucurător, afirmă medicul Virgil Musta, coordonatorul Spitalului COVID din Timișoara, într-un interviu acordat HotNews.ro. Virgil Musta atrage însă atenția că există o regulă a epidemiologiei care spune că, pentru a opri o pandemie, e nevoie de imunizarea în masă a peste 70% din populație. "Dacă faceți calculul, dacă 70% din populație se îmbolnăvește, iar conform statisticilor actuale, rata de deces este de 5%, gândiți-vă câte decese vom avea. Și atunci, noi trebuie să avem grijă să nu se întâmple lucrul acesta", avertizează medicul.



"Lupta va fi câștigată în primul rând în afara spitalelor"



Medicul Virgil Musta este șef de secție la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, unde, la debtul epidemiei în România, se vindecaseră cei mai mulți pacienți români infectați cu coronavirus.







Virgil Musta mărturisește, în interviul acordat HotNews.ro, că "a rămas mască" în momentele în care a avut pacienți care nu numai că nu credeau în virus înainte de a se îmbolnăvi, dar nu au crezut nici după ce au trecut prin boală și apoi s-au vindecat: "Am avut și pacienți care s-au îmbolnăvit, i-am salvat, dar mi-au spus că ei nu cred că au fost bolnavi de coronavirus. M-au lăsat mască, cumva. Înțeleg că sunt unii care până să se îmbolnăvească spun că nu există virusul. Dar după ce au trecut prin boală, să spună că ei nu cred că au avut COVID, că cine știe ce altă boală..."



Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, unul dintre cele mai importante spitale COVID din România, este în continuare plin cu pacienți, dar este esențial și îmbucurător faptul că în România s-a reușit reducerea ratei de transmitere a coronavirusului, comparativ cu perioada de acum 2-3 săptămâni, spune Virgil Musta: "Rata de transmitere este mai mică, ceea ce este un lucru îmbucurător. Pentru că în viteza cu care creștea numărul de cazuri noi acum câteva săptămâni, în foarte scurt timp se putea depăși capacitatea spitalelor. Iar problema cea mai mare nu era neapărat a spitalelor în general, ci a Terapiilor Intensive, care riscau să nu mai aibă locuri pentru cazuri severe și critice."













"Eu am speranța că lumea a început să înțeleagă. Am văzut și o statistică că 75% din oameni înțeleg că este pandemie și că e nevoie să respectăm niște reguli. Asta îmi dă speranță că la un moment dat, când lumea va vedea în ce situație suntem, se vor menține regulile, astfel încât să nu ne mai îmbolnăvim", adaugă medicul timișorean.



Virgil Musta consideră că lupta împotriva virusului nu poate fi câștigată doar în spitale, ci mai ales în afara lor: "Este puțin probabil ca lupta să fie câștigată în spitale. În primul rând ea va fi câștigată în afara spitalelor. La începutul pandemiei am văzut cum sistemele de sănătate din alte țări au fost copleșite, au murit oameni, iar un număr foarte mare de oameni rămâneau în afara spitalelor, pentru că nu mai aveau unde să se interneze, din cauză că unii dintre ei nu au avut grijă să nu se îmbolnăvească."



Cheia în această luptă - să prevenim cât mai mult îmbolnăvirile, până la apariția unui vaccin sau a unui tratament dedicat: "În această luptă, care este o luptă de durată cu virusul, cheia este să prevenim îmbolnăvirea. Să prevenim până când vom avea soluții mai bune terapeutic. Până când va veni un vaccin, un tratament. Chiar dacă lumea se va îmbolnăvi, cheia este să se îmbolnăvească progresiv. Eu am considerat că aceasta este, de fapt, tactica pe care ar trebui să o aplicăm."



Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, plin-ochi de câteva săptămâni

Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara, spital COVID coordonat de medicul Virgil Musta, este plin-ochi de câteva săptămâni, inclusiv Terapia Intensivă: "La Timișoara, acum o lună, era destul de bine. Aveam doar 5 pacienți bolnavi de COVID, am redeschis în acel moment spitalul (pentru pacienți cu alte afecțiuni - n.red) și am lăsat doar o mică parte din secție pentru COVID, iar în rest am deschis pentru non-COVID. Într-o săptămână sau două săptămâni de la acel moment, au venit atât de mulți pacienți, încât spitalul s-a umplut. Au intrat între timp în funcțiune Spitalul CFR, Spitalul Militar, care între timp este spital de campanie, Spitalul de Dermatologie, deci mai multe spitale-suport. Iar anumite focare au fost izolate în acea zonă, spre exemplu focarul din Făget a fost izolat la spitalul din Făget, doar formele grave, au fost trimise la noi."



Virgil Musta spune că "Pe moment, ținem sub control, dar spitalul este în permanență plin. Zilnic se internează 3-4-5-10 cazuri noi și externăm formele ușoare și asimptomaticii. La noi rămân doar formele severe. Dacă sunt forme ușoare și nu au posibilitatea să se trateze la domiciliu, îi izolăm la Spitalul Militar și la Spitalul CFR."



"Iar Terapia Intensivă, astăzi de dimineață (ieri - n.red.) mai avea un singur loc, cu tot cu locurile de la unitatea mobilă primită în urmă cu două săptămâni", afirmă medicul.





Peste 1.600 de pacienți COVID în Timiș, de la debutul epidemiei



1.675 de cazuri de infecție cu coronavirus a avut în total județul Timiș, de la debutul epidemiei de coronavirus în România - o rată de 2,45 de cazuri la mia de locuitori. O mare parte dintre acești pacienți au trecut în ultimele luni prin Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, coordonat de medicul Virgil Musta.





Medicul Virgil Musta



"Eu sunt convins că pacienții aceia erau foarte influențabili de anumite curente și o anumită parte a mass-media", încheie medicul timișorean.