Jumătate din cele 100.000 cazuri de Covid din Americi sunt în SUA (OMS), în timp ce peste o treime dintre americani nu sunt dispuși să se vaccineze împotriva coronavirusului (studiu)

Peste 100.000 de cazuri de Covid-19 sunt raportate zilnic în Americi, jumătate dintre ele fiind în Statele Unite, și există creșteri îngrijorătoare în țări care reușiseră să limiteze epidemia, precum Argentina și Columbia, a spus marți directorul regional al Organizației Mondiale a Sănătății, Carissa Etienne, potrivit Reuters. În acelați timp, potrivit unui sondaj Gallup, o treime dintre americani nu sunt dispuși să se vaccineze împotriva Covid.

”Regiunea noastră rămâne sub gherele Covid”, a spus ea în cadrul unei ședințe informative de la Washington cu alți directori de Organizații de Sănătate din Americi. Etienne a spus că perturbarea serviciilor de sănătate a amenințat o creștere a bolilor are erau sub control, precum tuberculoză, HIV și hepatită.

Separat de declarațiile directorului OMS, Statista.com relatează că, potrivit unui nou sondaj Gallup, care a avut loc între 20 iulie și 2 august, peste o treime din adulții americani nu ar fi dispuși să se vaccineze cu vaccinul împotriva Covid-19 aprobat de către FDA (Food and Drug Administration) în mod gratuit.

Pe de altă parte 81% dintre democrați ar fi dispuși să fie vaccinați, în schimb doar 53% dintre republicani au spus că ar fi dispuși.

În ceea ce privește categoria de vârstă, 76% dintre americanii cu vârste cuprinse între 18 și 29 s-ar vaccina. De asemenea, și 70% dintre ce cu vârste de peste 65 de ani s-ar vaccina, în timp ce persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 64 sunt cele mai reticente, doar 59% s-ar vaccina.