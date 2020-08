Val de procese împotriva Ministerului Sănătății din Germania, pentru neplata a milioane de măști de protecție împotriva coronavirusului

Măști cu cântec, plăți la fel

Un motiv de glorie

De câte ori ați încercat să puneți sau să scoateți o masca de pe față și i s-a rupt elasticul, astfel aceasta devenind neutilizabilă și lăsându-vă în pană, la intrarea într-un magazin? Eu am pățit-o, au mai pățit-o și alții. Aici este vorba de neconformitate. Despre gratuitatea măștilor nici nu are rost să mai vorbim.Problema a fost și mai este că, din păcate, anumiți factori de decizie și politici au găsit, „cu masca”, ocazia de a se profila, pe sănătatea și banii contribuabililor. Se întâmplă în Germania, în România și aiurea pe mapamond.De la începutul declanșării pandemiei de Covid-19, când Ministerul Federal al Sănătății a început să cumpere măști de protecție la scară mare, au existat probleme. Întârzierile la livrare și slaba calitate sunt două dintre acestea. Li se adaugă comenzile masive și în parte neonorate încă.Acum, comenzile ar putea fi și mai păguboase pentru ministerul lui Spahn, pentru că este amenințat cu un val de procese. Potrivit Welt am Sonntag , 48 de furnizori care nu au fost deloc sau doar parțial plătiți de Ministerul Federal al Sănătății pentru bunurile livrate au înaintat plângeri la instanța de judecată competentă, din Bonn.Potrivit publicației citate, săptămanal se adaugă circa zece noi plângeri, iar aproximativ o sută de furnizori se pregătesc să ia măsuri legale, cu ajutorul avocaților. Conform estimărilor mai multor firme de avocatură, companiile în cauză au solicitat plăți restante, în valoare de aproximativ 400 de milioane de euro.Ministerul Sănătății a declarat că nu are cunoștință decât de 21 de procese, cu pretenții în valoare totală de 59 de milioane de euro. Defectele de calitate și facturile emise incorect sunt motivul „întârzierilor față de condițiile de plată”. Încă din luna mai a devenit cunoscut faptul că Ministerul Sănătății nu plătește întotdeauna la timp, facturile producătorilor de măști.Reclamanții și politicienii din opoziție suspectează însă că ministerul vrea să se sustragă obligațiilor de plată, după ce a constatat că a comandat mult prea multe măști. „Runda de cumpărături a ministerului a ieșit complet de sub control”, spune vicepreședinta Verzilor din Bundestag, Katja Dörner. Expertul bugetar al liberalilor, Otto Fricke (FDP), a lansat presupunerea că „guvernul federal vrea să evite plata, sau să o întârzie, cu creativitate birocratică”.Pe 7 aprilie, aeroportul din München era plin de notabilități publice care așteptau avionul cargo al Lufthansa, la ora 18:00. Premierull Bavariei, Markus Söder (CSU), ministrul federal al Transporturilor, Andreas Scheuer (CSU) și șeful Lufthansa, Carsten Spohr, au stat pe pistă, până când paletele pline cu măști de protecție au fost descărcate din Boeing-ul 777F. „Asta înseamnă o logistică bună”, a jubilat Scheuer, adaugând: „Ordine, decizie, fiabilitate - totul se potrivește”.El personal s-a ocupat de livrarea a opt milioane de măști medicale. Ar urma să soseasca și mai multe palete din China, a promis Scheuer. În presa locală, el visa la livrarea câtorva sute de milioane de măști, precum si a căutatelor măști FFP2 cu filtre, pentru a proteja personalul medical de coronavirus.Din păcate, cel puțin 11 milioane de măști s-au dovedit a fi „Schrott”, adica „gunoaie” neutilizabile. Și nu este de mirare. În criza declanșată de pandemia Covid-19, măștile au devenit atât de populare și atât de cerute, încât au răsărit nenumarați furnizori îndoielnici, pe piețele mondiale.Despre afacerile cu măști de protecție în vremea coronavirusului, am relatat în detaliu în articolele „Cum a dat lovitura un tânăr de 24 de ani din Germania” și „Profitorii de criză: "A produce 60 sau 70 de mii de măști pe zi este ca și cum ai tipări bani", spune un producător chinez” „Piața măștilor seamănă acum cu comerțul cu droguri: ambalajele sunt înșelătoare, unele produsele ofertate nici măcar nu există”, a spus încă din luna mai, un expert în achiziții de la o Casa de asigurări de sănătate din Germania. Autoritatea de poliție europeană, Europol, a avertizat si ea, din timp, cu privire la produsele contrafăcute. Cu toate acestea, comerțul cu măști anti-Corona a înflorit și va mai continua să înflorescă, atâta vreme cât „virusul e printre noi”.