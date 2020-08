Gravida din Arad care a murit de COVID răspândea teorii ale conspirației: Nu port mască pentru că facilitează reproducerea bacteriilor care pot ajunge în gură și în plămâni

"Nu merg la testare, chiar dacă prezint simptome de răceală. Știu deja că testul ar ieși pozitiv de COV1D-19 pentru a fi adăugat la numerele de "cazuri noi" crescând panica cu care se alimentează circul orchestrat de autorități și massmedia. Și nu am nevoie de carantină forțată, stat în spital cu forța sau luat medicamente degeaba", mai spunea femeia.





Femeia a murit în ambulanță, în timp ce era transferată de la spitalul din Arad la cel din Timișoara

"De ce este halucinant cazul? Pentru că din informațiile noastre pacienta a ajuns la Spitalul Județean Arad inițial asimptomatică, fiind depistată pozitiv în urma unui contact cu o altă persoană pozitivă. Nu a fost transferată la Maternitatea COVID-19 din județul Arad, ci a fost ținută la Spitalul Județean Arad inițial în Secția de Chirurgie pentru că acolo există zonă roșie, cu consult ginecologic fără probleme. Atunci când pacienta a început să se decompenseze a fost transferată pe secția ATI a aceluiași spital, unde nu ar mai fi fost urmărită corespunzător. Din informațiile noastre a fost 'descoperită' în această dimineață la raportul de gardă de către un epidemiolog din cadrul DSP Arad, căruia i s-a transmis că acest caz îi depășește. Acest lucru este halucinant având în vedere că pacienta ar fi avut o saturație de oxigen de 70%, mult sub limita obligativității intubării, fiind deci un caz clasic de ATI. Fiindcă pacienta nu avea probleme ginecologice, dacă ar fi ajuns la noi la timp, noi am fi internat-o direct pe secția ATI pentru că exact acolo se face managementul unui caz care se agravează. O simplă intubare făcută la timp ar fi ajutat la salvarea a două vieți omenești, dintre care a unui făt. Astfel de întâmplări sunt oripilante și de neacceptat!", declara vineri managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, Raul Pătraşcu, citat de AradOnline.ro

Într-un mesaj postat pe contul său de Facebook pe data de 7 mai, femeia din Arad afirma că "păstrez distanțe sociale pentru că respect spațiul personal al altora, dar nu pentru că mi-e frică de concetățenii sau vecinii mei. De fapt, aș îmbrățișa cu bucurie pe cineva chiar acum în public dacă ar fi un sentiment reciproc. Îmbrățișarea generează eliberearea de endorfine care ridică starea de spirit și ameliorează stresul. Avem parte de suficient stres în această perioadă".Mesajul integral postat de femeia de 39 de ani din Arad pe contul său de Facebook pe data de 7 mai, pe care ea îi îndemna pe prietenii săi de pe rețeaua de socializare să îl distribuie mai departe:"1. Nu port mască pentru că facilitează reproducerea perfectă pentru bacteriile care pot ajunge în gură și în plămâni. Nu am nevoie de o infecție respiratorie superioară.2. Nu port mănuși pentru că am suficientă minte să realizez că ar trebui să schimb mănușile de fiecare dată când ating ceva, altfel e doar contaminare încrucișată cu aceleași mănuși.3. Păstrez distanțe sociale pentru că respect spațiul personal al altora, dar nu pentru că mi-e frică de concetățenii sau vecinii mei. De fapt, aș îmbrățișa cu bucurie pe cineva chiar acum în public dacă ar fi un sentiment reciproc. Îmbrățișarea generează eliberearea de endorfine care ridică starea de spirit și ameliorează stresul. Avem parte de suficient stres în această perioadă.4. Nu fac vaccinul antigripal pentru că nu vreau să-mi cresc șansele de a face o boală respiratorie superioară și de a mă contamina cu 4 tulpini de coronavirus cu 36%.5. Nu merg la testare, chiar dacă prezint simptome de răceală. Știu deja că testul ar ieși pozitiv de COV1D-19 pentru a fi adăugat la numerele de 'cazuri noi' crescând panica cu care se alimentează circul orchestrat de autorități și massmed1a. Și nu am nevoie de carantină forțată, stat în spital cu forța sau luat medicamente degeaba.6. Mă spăl pe mâini cu săpun și apă pentru că... asta am făcut întotdeauna, e normă de igienă elementară.7. Nu voi face niciun vaccin. Guvernul nu a mandatat niciodată un vaccin și nu mă va obliga niciodată să accept ceva în corp, mai ales în numele unui virus care nu apare decât în statistici și la TV sau alte surse de informare mainstream. Nu sunt oaie și nu mă poate manipula nimeni să cred că guvernul, politicienii și organizațiile mondiale finanțate de filantropi dubioși lucrează pentru binele și siguranța mea.8. Nu voi trăi cu frică deoarece nu am trăit niciodată așa și nu voi începe acum. Dacă vrei să stai în casă și să nu ieși pentru că 'faci ceea ce trebuie' e treaba ta. Dacă oficialii îți spuneau să te arunci în cap de la balcon că așa scapi de un virus o făceai? Nu cred că ești departe. Oficialii ți-au spus să #staiîncasă în loc să îți întărești sistemul imunitar contactând un agent patogen la fel cum ți-au spus că se moare de pojar când știi foarte bine că asta este o abominație. Așadar, voi continua să ies din casă și să fac ceea ce îmi dictează propria conștiință nealterată de minciunile și panica cu care unii aleg să își hrănească mintea.9. Oprește știrile și începe cercetările independente. Vei afla multe și vei realiza că ai fost mințit și manipulat. Vei afla inclusiv că OMS are interdicție în multe țări din cauza milioanelor de victime pe care le-a făcut cu va©©inurile. Culmea, țările unde OMS nu are acces, au cele mai puține cazuri de c0r0navirus. Da, e mai greu să faci eforturi de gândire ca să îți formezi propria viziune decât să iei totul ambalat de la TV ca să crezi ce vor alții.Femeia de 39 de ani însărcinată în 28 de săptămâni a murit săptămâna trecută în ambulanță, în timp ce era transferată de la Arad la Timișoara. Managerul Spitalului din Timișoara i-a acuzat pe medicii arădeni că ar fi putut salva viața pacientei dacă o intubau la timp.