Bolsonaro anunță că se simte slăbit și că are mucegai în plămâni, mulțumindu-i lui Dumnezeu și hidroxiclorochinei pentru videcarea de Covid

Bolsonaro a făcut afirmațiile în timpul primului său video live transmis pe Facebook după vindecarea de COVID-19, spunând că „am făcut un test de sânge. M-am simțit puțin slăbit ieri. Au găsit și o infecție mică. Iau antibiotice acum. Trebuie să fie din cauza celor 20 de zile de stat în casă, contractăm și alte lucruri. Am contractat mucegai în plămâni. Trebuie să fie aia”.Președintele brazilian a petrecut aproape 20 de zile în semi-izolare după ce a fost diagnosticat cu coronavirusul în 7 iulie. În 25 iulie acesta a anunțat pe Twitter că a fost testat negativ În mesajul de joi președintele i-a mulțumit lui Dumnezeu și hidroxiclorochinei pentru sănătatea sa.„M-am vindecat de Covid. Am anticorpi, fără probleme. În cazul meu anume, îi mulțumesc întâi lui Dumnezeu și, în al doilea rând, medicamentului prescris de doctorul prezidențial: hidroxiclorochina”, a declarat Bolsonaro, adăugând că „a doua zi, mă simțeam deja OK. Dacă a fost coincidență sau nu, nu știu. Dar funcționează”.Numeroase studii au arătat că medicamentul, susținut de asemenea de către președintele american Donald Trump , nu este eficace împotriva COVID-19 și ar putea provoca efecte adverse nocive. Soția președintelui brazilian, Michelle Bolsonaro, a fost de asemenea diagnosticată cu COVID-19 , potrivit unui comunicat al biroului de presă al președinției.