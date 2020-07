Prefectul de Brăila: la spitalul județean nu mai sunt locuri pentru pacienții cu Covid-19. Medicii sunt absolut epuizaţi

Prefectul judeţului Brăila, Cătălin Boboc, a precizat că în Spitalul Judeţean nu mai sunt locuri pentru internarea pacienţilor infectaţi cu COVID-19, afirmând că personalul medical din respectiva instituţie este "epuizat".





"Spitalul este plin, medicii sunt absolut epuizaţi. Brăilenii reclamă pe toate canalele timpul mare de aşteptare din spital. De ce e timpul mare? Pentru că adresabilitatea este una foarte mare astăzi, iar medicii nu au unde să-i ducă, pentru că nu au spaţii. Avem de rezolvat şi problema cu privire la asigurarea personalului medical care tratează pacienţii, nu doar pacienţii cu COVID-19", a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, Cătălin Boboc, potrivit Agerpres.





În ceea ce priveşte criza spaţiilor de internare din spitalele din Brăila, preşedintele CJ Brăila, Francisk Chiriac, a precizat că, în cazul în care numărul pacienţilor cu COVID-19 continuă să crească, există posibilitatea ca aceştia să fie transferaţi către spitale din alte judeţe.





"Este posibil, dacă numărul confirmaţilor va fi foarte mare şi situaţia va depăşi capacitatea Spitalului Judeţean, vom trece la un plan în care să mărim capacitatea la Spitalul Judeţean ori vom face transferul pacienţilor către alte unităţi sanitare. Dar eu sper sper să nu ajungem acolo şi să ne descurcăm cu ce avem", a spus, în conferinţa de presă, Francisk Chiriac.





Prefectul judeţului a mai precizat că autorităţile brăilene au identificat soluţii şi pentru internarea persoanelor suspecte de COVID-19, până la sosirea rezultatelor testelor.





"Am fost împreună cu şeful ISU, colonelul Ion Cristian, şi am văzut un internat, pe care îl vom lua pentru a mări capacitatea pentru suspecţi, până la confirmare. Este vorba despre internatul Liceului de Construcţii. Noi am mers acolo şi am văzut spaţiul, am discutat cu cei de la spital, le-am comunicat nişte informaţii şi fotografii de acolo, am discutat cu domnul Ciochină (directorul DSP Brăila n.r.) şi i-am furnizat informaţiile. Dacă lucrurile corespund din toate punctele de vedere, vom folosi acest internat ca spaţiu-tampon", a menţionat Cătălin Boboc.