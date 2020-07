Președintele Consiliului Județean Giurgiu (PSD), plângere penală împotriva DSP, care a anunțat că acesta e în carantină la domiciliu / El a intrat în contact cu șeful ISU, confirmat cu COVID-19

Preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Marian Mina (PSD), este carantinat la domiciliu până în 3 august, după ce a intrat în contact direct cu şeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu, Radu Covaci, confirmat cu COVID-19, a anunțat marți Direcția de Sănătate Publică. Mina susține însă că a făcut plângere penală împotriva DSP, deoarece nu ar fi fost informat oficial că este carantinat.

Marian Mina este și liderul PSD Giurgiu, el succedându-i la șefia filialei județene lui Niculae Bădălău.

Șeful ISU Giurgiu a fost confirmat cu coronavirus în 23 iulie, iar Direcția de Sănătate Publică Giurgiu a anunțat marți, printr-un comunicat de presă, că în urma anchetei epidemiologice s-a stabilit că șeful CJ, Marian Mina, a intrat în contact direct cu acesta ultima oară în 20 iulie.

Conform sursei citate, în cazul șefului CJ Giurgiu a fost luată măsura instituirii carantinei pentru 14 zile:

"Din ancheta epidemiologică a domnului Covaci Radu reiese că domnul Mina Marian a intrat în contact apropiat ultima oară cu domnul Covaci Radu în data de 20 iulie. Conform Legii nr. 136, art. 7, lit.b, carantina se instituie "persoanelor care au intrat în contact direct cu cel puţin o persoană confirmată cu o boala infectocontagioasă", pe o perioada de 14 zile, de la data ultimului contact cu cazul confirmat, conform Metodologiei de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus - COVID-19).

(...) Mina Marian este testat de două ori (rezultate negative), în interval de şapte zile de la data ultimului contact cu cazul confirmat pozitiv, un test efectuat din propria iniţiativă şi un alt test efectuat în a şaptea zi de la data ultimului contact, test concludent conform metodologiei în vigoare.

Domnul Mina Marian va ieşi din carantină de la adresa menţionată pe chestionarul de anchetă epidemiologică în 2 august-3 august 2020, orele 24,00, după care îşi va putea relua activitatea profesională. Chestionarul a fost întocmit prin telefon, de către reprezentanţii DSP Giurgiu, de comun acord cu domnul Mina Marian", se arată în comunicatul DSP Giurgiu.

Contactat telefonic de corespondentul Agerpres, preşedintele CJ Giurgiu, Marian Mina, a declarat însă că a făcut plângere penală împotriva celor de la DSP Giurgiu deoarece el nu ar fi fost informat oficial că este carantinat.





"Am făcut plângere penală celor de la DSP Giurgiu pentru că nu am primit nicio informare scrisă cu privire la faptul că sunt carantinat, toate discuţiile au avut loc telefonic, nu m-a testat nimeni, am făcut eu testul din proprie iniţiativă în urmă cu şapte zile şi pentru că DSP Giurgiu nu mi-a efectuat niciun test, am sunat chiar eu luni, 27 iulie, la 112 pentru a solicita efectuarea testului al cărui rezultat îl voi afla ulterior", a susținut Marian Mina.





În ziua internării în spital, șeful ISU Giurgiu, Radu Covaci, a declarat pentru Agerpres că a participat cu o zi înainte de a fi confirmat cu COVID-19, respectiv în 22 iulie, la o întâlnire cu prefectul judeţului Giurgiu, Aneta Matei, întâlnire care a durat două minute, "cu respectarea tuturor măsurilor de distanţare şi cu purtarea măştii de protecţie", întâlnire care a avut drept scop luarea deciziei carantinării localităţii Cartojani.