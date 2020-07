Vaccinul Moderna COVID-19 ar putea fi gata de utilizare până la sfârșitul anului, afirmă SUA

Vaccinul Moderna Inc împotriva COVID-19 ar putea fi gata pentru utilizare pe scară largă până la sfârșitul acestui an, au declarat luni oficiali americani și ai companiei, după ce producătorul de medicamente a anunțat începerea testărilor pe 30.000 de subiecți care să demonstreze că este sigur și eficient, obstacolul final înainte de aprobarea regulamentară, potrivit Reuters.



Este primul astfel de studiu care a ajuns în fază așa de avansatădin cadrul programului administrației Trump pentru a accelera dezvoltarea măsurilor împotriva noului coronavirus, adăugând speranța că un vaccin eficient va ajuta la încheierea pandemiei. Acțiunile Moderna au crescut cu 7,5%.



Moderna, care nu a produs niciodată un vaccin pe piață, a primit aproape 1 miliard de dolari de la guvernul Statelor Unite, care ajută financiar studiile mai multor candidați pentru producerea unui vaccin antiCovid în cadrul programului Operațiunea Warp Speed.



Peste 150 de candidați la producerea vaccinului anticoronavirus se află în diferite stadii de dezvoltare, mulți efectuând deja teste pe subiecți umani.



Pfizer Inc și Johnson & Johnson lansează în această lună studii clinice în stadiu avansat pentru candidații lor la vaccinul COVID-19.

Producătorul farmaeceutic britanic AstraZeneca Plc a declarat că va începe studiile la scară largă dî SUA în această vară cu cercetători de la Universitatea Oxford.



"A avea un vaccin sigur și eficient distribuit până la sfârșitul anului 2020 este un obiectiv întins, dar este obiectivul potrivit pentru poporul american", a spus directorul Francis Collins, Institutul Național al Sănătății (NIH), într-un comunicat care anunță începerea etapei mari a lui Moderna. III proces.