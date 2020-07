Bloomberg: Consilierul pentru securitate națională al președintelui Trump a fost testat pozitiv pentru coronavirus

​Articol actualizat

UPDATE

Casa Albă a confirmat informația însă a informat că nu există niciun risc ca președintele Trump să fi fost expus coronavirusului„Are simptome ușoare și s-a autoizolat lucrând dintr-o locație sigură. Nu există niciun risc de expunere a președintelui sau vicepreședintelui. Activitatea Consiliului Național de Securitate continuă fără întreruperi”, au anunțat într-un comunicat oficialii Casei Albe."He has mild symptoms and has been self-isolating and working from a secure location off site. There is no risk of exposure to the President or the Vice President. The work of the National Security Council continues uninterrupted," according to the statement.O’Brien nu s-a prezentat la birou de săptămâna trecută fiind în autoizolare la domiciliu după ce a contractat noul coronavirus în urma unui eveniment familial, potrivit uneia din sursele BloombergO’Brien este unul dintre cei mai apropiați consilieri ai președintelui Trump și a fost implicat în elaborarea strategiei de combatere a COVID-19 în Statele Unite, potrivit site-ului american.Biroul său se află în proximitatea Biroului Oval și al celui în care își desfășoară activitatea vicepreședintele Mike Pence.