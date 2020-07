Senatorul UDMR Tanczos Barna anunţă că s-a vindecat de Covid-19 şi a fost externat din spital

În postarea respectivă, intitulată „Liberare”, Tánczos mărturiseşte că a stat 12 zile într-un salon, de unde a ieşit doar de două ori, pentru câte o radiografie pulmonară, iar fiecare ieşire nu a durat mai mult de şase minute, că a primit 80 de perfuzii pentru tratamentul pneumoniei, 30 de injecţii anticoagulante şi 60 de pastile împotriva SARS-CoV-2, citează Agerpres.Senatorul UDMR are numai cuvinte de laudă la adresa cadrelor medicale care l-au îngrijit.„Echipa medicală conştiincioasă, profesionistă. Asistenţii în echipament de 'costum de astronaut', în condiţii aproape inumane. Entuziasmul lor şi atitudinea încurajatoare nu au lipsit nicio clipă”, scrie Tánczos Barna.Acesta mai dezvăluie că a avut un „comportament ascultător”, că a făcut zilnic exerciţii de respiraţie şi că s-a plimbat timp de o oră în „celulă”, aşa cum numeşte salonul în care a stat, la secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Miercurea Ciuc.Tanczos scrie că are două teste negative la SARS-CoV-2, dar urmează o perioadă de recuperare de câteva săptămâni şi consideră că, faţă de alţi pacienţi, a reuşit să "scape uşor" de această boală.„Privind în urmă după două săptămâni şi văzând că alţii, în altă parte, în câte zile s-au vindecat, consider că am scăpat uşor!”, a mai scris senatorul UDMR.Acesta îşi încheie postarea cu un avertisment către cei care citesc să ia în serios această boală şi să fie conştienţi că nu este vorba de o glumă.