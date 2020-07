VIDEO Focar de COVID-19 la cea mai mare companie din Brăila, care are 3.400 de angajaţi. Prefect: Dacă nu vă protejaţi, vom fi obligaţi să închidem fabrica

Cincizeci de angajați ai celui mai mare angajator din județul Brăila - o fabrică de cablaje auto cu 3.400 de salariați - au fost diagnosticați cu COVID-19. Prefectul Brăilei, Cătălin Boboc, îi avertizează pe oameni că dacă nu îşi vor lua toate măsurile de protecţie în timpul serviciului, dar şi în mijloacele de transport în comun când vin sau pleacă de la muncă, va fi obligat să închidă fabrica.

"Cel mai mare angajator din Brăila are 50 de angajaţi pozitivi. Cei mai mulţi au ajuns deja în spital, astăzi vor ajunge ultimii. Riscul de la Yazaki nu este doar unul epidemiologic. Trebuie să ţinem cont de impactul economic al unei crize majore care apare acolo, de impactul social, pentru că vorbim de 3.400 de angajaţi, adică 3.400 de familii din tot judeţul", a declarat prefectul, miercuri, într-o conferință de presă.

El a făcut un apel către angajații fabricii: "Fraţilor, apăraţi-vă locurile de muncă, până la urmă! Mai avem o săptămână şi întreaga fabrică intră în concediul de vară de două săptămâni".

Prefectul i-a avertizat pe angajați că dacă nu vor lua măsuri și nu se vor proteja, fabrica va fi închisă: "Dacă nu vă luaţi măsuri, dacă nu vă protejaţi cei care ştiţi că aţi intrat în contact cu cazuri pozitive, nu staţi acasă, nu anunţaţi Direcţia de Sănătate Publică, vom fi obligaţi să luăm măsura închiderii fabricii! Iar asta are impact economic, social. Nu ştiu, poate investitorul chiar va spune: 'Am plecat de la Brăila!'. Nu ne permitem să facem treaba asta".





El a spus că a recomandat conducerii companiei să fie sancţionaţi angajaţii care nu respectă măsurile de protecție.





"Până acum nu sunt probleme grave acolo, dar aici vorbim de foarte mulţi contacţi, pentru că este o fabrică foarte mare, lucrează foarte mulţi acolo. Ei vin de peste tot din judeţ, călătoresc cu acele mijloace de transport. De o săptămână, păstrăm legătura în continuu cu cei din conducerea Yazaki. Şi-au luat toate măsurile, ne-au asigurat că au dat măşti, viziere chiar fiecărui angajat. Vorbim despre o aglomerare de oameni care lucrează în două schimburi, motiv pentru care există un risc foarte mare. Am văzut în interiorul fabricii muncitori care mai aveau şi masca sub nas, mai aveau şi viziera ridicată. Acum, sincer, degeaba le ai, dacă nu le porţi. Noi am făcut un apel la cei din conducerea acestui angajator şi le-am spus că, până la urmă, trebuie să aplice şi sancţiuni în interiorul fabricii. Dacă nu vrei să sancţionezi doi-trei oameni care nu respectă aceste măsuri, rişti să-ţi închizi toată activitatea", a completat Boboc.





Aceasta este a doua societate din Brăila care se confruntă cu un focar mare de COVID-19, primul caz fiind înregistrat la o fabrică de confecţii cu tradiţie, cu aproximativ 500 de angajaţi, care şi-a suspendat activitatea săptămâna aceasta, după ce 42 de salariaţi au fost confirmaţi cu noul tip de coronavirus. (Sursa: Agerpres)