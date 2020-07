Probabilitate mai ridicată de a contracta COVID-19 de la un membru al familiei decât de la o persoană din afara gospodăriei - studiu sud-coreean

Un studiu publicat în 16 iulie de Centrul pentru Combaterea și Prevenirea Bolilor din Coreea de Sud (CDC) a analizat în detaliu 5.706 de „pacienți zero” (n.r. primul caz de infecție dintr-un grup) testați pozitiv cu coronavirusul și peste 59.000 de persoane care au intrat în contact cu aceștia.Studiul a descoperit că doar 2 persoane din 100 infectate au contractat virusul de la contacte din afara locuinței în timp ce una din 10 a fost infectată cu COVID-19 de către o persoană din familie.Rata transmiterii în gospodărie a fost mai ridicată atunci când primul caz confirmat a fost un adolescent sau un vârstnic trecut de 60-70 de ani.„Acest lucru se datorează probabil faptului că aceste grupe de vârstă sunt mai predispuse să se afle în contact apropiat cu membri ai familiei întrucât au nevoie de mai mult sprijin și protecție”, a declarat Jeong Eun-kyeong, directorul CDC sud-coreean și unul din autorii studiului.Copiii cu vârsta de sub 9 ani au o probabilitate mai redusă de a fi pacientul zero, afirmă dr. Choe Young-june, unul din coautorii studiului, precizând însă că eșantionul de 29 de pacienți a fost mic comparativ cu cel de 1.695 de persoane cu vârsta între 20 și 29 de ani.Iar copiii infectați cu COVID-19 au o șansă mult mai mare să fie asimptomatici decât adulții, lucru care poate să facă mai dificilă depistarea lor ca pacienți zero.„Diferența pe grupe de vârstă nu are o însemnătate uriașă când vine vorba de contractarea COVID-19. Copiii ar putea fi mai puțin predispuși să transmită virusul însă datele noastre nu sunt suficiente pentru a confirma această ipoteză”, a afirmat Choe.Datele folosite în studiu au fost colectate între 20 și 27 martie, perioada în care noul coronavirus se răspândea exponențial în Coreea de Sud iar numărul de noi infecții zilnice și-a atins vârful.