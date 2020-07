Ludovic Orban: Am cerut instituţiilor de control să facă controale "brusc". Unele terase au avut ponturi din echipele de control/ Ce spune despre redeschiderea restaurantelor

Premierul Ludovic Orban a anunțat luni intensificarea controalelor "peste tot" unde există informaţii că nu sunt respectate regulile sanitare, în contextul pandemiei de COVID-19, el spunând că a cerut ca verificările să fie făcute "brusc", pentru că unele terase unde existau semnale clare că nu sunt respectate regulile "au avut ponturi" din echipele de control, astfel că la controale nu s-au găsit nereguli.

"Luăm în calcul intensificarea cotroalelor peste tot unde avem informaţii privitoare la încălcarea regulilor inclusiv în ceea ce priveşte terasele. Să ne asigurăm că patronii, managerii sunt implicaţi în respectarea regulilor. Nu putem modifica cuantumul amenzilor, în urma deciziilor Curţii Constituţionale decât prin lege adoptată în Parlament. Toate amenzile le dăm în baza Legii 55 şi nu putem da amenzi mai mari decât cuantumul maxim stabilit prin această lege. A existat o încercare de a se introduce şi în legea actuală pentru încălcări a izolării, a existat o încercare de a creşte un pic amenzile, dar nu s-a reuşit, Parlamentul este suveran în urma deciziilor CCR privitor la toate aceste aspecte legate de partea punitivă. Noi respectăm prevederile legii", a declarat Orban.

El a spus că există şi alte pârghii, precum suspendarea autorizaţiei de funcţionare, și a cerut sprijinul primarilor pentru că pentru multe tipuri activităţi autorizaţia de funcţionare este emisă de primării, iar acestea pot suspenda autorizaţiile de funcţionare.

Orban a susținut că a crescut prezenţa echipelor de control pe litoral, pentru că acolo sunt mai mulți cei care încalcă regulile.

"Nu cred că este necesar un regim special, singurul lucru la care ne-am gândit a fost chestiunea cu ora 23, nu am luat încă decizia pentru că am văzut că în foarte multe cluburi au program până la ora 11 dar încălcarea regulilor se produce până la ora 11. Le-am solicitat tuturor instituţiilor cu atribuţii de control să efectueze controale brusc pentru că până acum controalele efectuate la multe terase unde avem semnale clare, avem sesizări că nu se respectă regulile, acolo când erau controalele toată lumea respecta regulile. E clar că au avut ponturi din echipele de control şi am solicitat prefecţilor să organizeze fără anunţ prealabil şi fără să ştie echipele unde se duc", a mai afirmat premierul.





Ce spune despre redeschiderea restaurantelor

Întrebat despre redeschiderea restaurantelor, Orban a spus că atât timp cât nu reuşim să înregistrăm un trend descendent al numărului de cazuri de COVID-19, nu pot fi luate alte măsuri de relaxare.

"Înţeleg problemele pe care le au patronii de restaurante, îmi pare rău că a trebuit...noi în planul de relaxare aveam prevăzut pentru data de 15 iulie data de deschidere, sigur cu reguli stabilite pe care le-am şi convenit de comun acord în negocierile pe care le-am avut. Nu s-a putut. Nu putem să mai relaxăm o activitate unde există risc epidemiologic", a adăugat Orban.