Nelu Tătaru: Orice spital poate solicita fonduri europene pentru a face secții exterioare pentru COVID - spitale modulare noi sau pentru a amenaja un corp pavilionar pe care îl are separat

"În momentul ăsta, sunt fonduri de la Uniunea Europeană, ei trebuie doar să acceseze fonduri pentru COVID. Și stimulentul pentru COVID acordat angajaților din spitale este descărcat tot din fonduri europene. Tot ce ține de COVID, noi, ca minister, și orice țară europeană poate deconta din fonduri europene", spune ministrul Sănătății.Nelu Tătaru a dat ca exemplu Spitalul Județean Oradea, "care a solicitat la minister să îl facem spital COVID. De ce? Investind 3 milioane de euro, ei și-au dat seama că îi pot recupera de la Uniunea Europeană. Este un exemplu de spital care a solicitat când numărul de cazuri era în scădere, dar și-au dat seama că își pot deconta niște bani de la Uniunea Europeană.""Proiectele se pot depune până pe 30 septembrie. Ei primesc bani de la Casa de Asigurări de Sănătate pe COVID, dar pot deconta și din fonduri europene. Ministerul Sănătății nu mai are coordonarea lor, am avut coordonarea spitalelor în starea de urgență, dar nu o mai avem, nu putem interveni. Ține de managementul fiecărui spital", mai spune ministrul Sănătății.Nelu Tătaru afirmă că tot ce poate face în acest moment, ca ministru, este "să mă duc în spitale, să fac niște observații, să trimit un Corp de control care odată ori trimite către Parchet, dacă sunt nereguli, ori sugerează consiliilor de administrație sau celor în a căror subordine este spitalul - consilii județene, consilii locale - schimbarea managerului, modificări etc."