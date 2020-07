Kafka și paturile de Terapie Intensivă pentru COVID: În timp ce Raed Arafat se plânge că în București nu mai sunt locuri, spitalul modular construit de Dăruiește Viață e gata de o lună. Nu a putut fi folosit din cauză că spitalul Elias, în curtea căruia se află, nu a cerut aviz

​​"M-ați sunat să mă trageți pe mine la răspundere? Vă rog să mă lăsați să lucrez, nu am timp", a fost reacția managerului Spitalului Elias, Mugur Ardelean, în momentul în care l-am sunat să îl întrebăm cum explică faptul că unitatea medicală pe care o conduce a cerut doar aviz de spital de triaj pentru un spital modular cu 38 de paturi de terapie intensivă pentru pacienți COVID în stare critică. Spitalul modular construit de Asociația Dăruiește Viață din donații și sponsorizări, cel mai modern de acest fel din țară, este gata de o lună. În timp ce Raed Arafat se plânge la tv că în spitalele din București nu mai sunt locuri în secțiile ATI pentru COVID, spitalul modular zace nefolosit. Cauza: spitalul Elias, în curtea căruia a fost construit, nu a cerut Ministerului Sănătății și DSP aviz pentru spital COVID de terapie intensivă, ci doar pentru spital de triaj, a declarat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, pentru HotNews.ro. Ministrul Sănătății mai spune că a discutat sâmbătă dimineață cu managerul spitalului Elias și au convenit ca spitalul modular să fie folosit ca spital ATI COVID. Nelu Tătaru speră ca procedura să dureze în jur de două zile.







Ministrul Sănătății l-a convins pe managerul spitalului Elias că e nevoie de spitalul modular





Nelu Tătaru a mai declarat, pentru HotNews.ro, că știe că spitalul modular este foarte bine dotat pentru terapie intensivă, dar ministerul era inițial legat de mâini și de picioare, deoarece Spitalul Elias nu este în subordinea sa, ci a Academiei Române. Spitalul Elias a solicitat inițial la Direcția de Sănătate Publică aviz de spital ATI COVID pentru spitalul modular construit din donații în curtea sa. S-a răzgândit însă la foarte scurt timp după aceea și a solicitat doar aviz de spital tampon (spital de triaj), spune ministrul Sănătății, care afirmă că instituția pe care o conduce era legată de mâini și de picioare în acest caz, solicitarea pentru aviz neputând veni, conform legii, decât din partea spitalului.



În cele din urmă, Nelu Tătaru și managerul Spitalului Elias au convenit, sâmbătă dimineață, ca spitalul modular din curtea spitalului Elias să fie folosit ca spital ATI COVID. Nelu Tătaru speră ca procedura și acordarea avizului de către DSP să nu dureze mai mult de două zile, iar spitalul să poată fi apoi folosit, deoarece "este nevoie de el", spune ministrul Sănătății.













Practic, acest lucru înseamnă că un spital ATI cu toate dotările de terapie intensivă putea fi folosit, până în acest moment, doar pentru trierea pacienților pozitivi la coronavirus și a celor negativi, după care cei negativi erau internați la Elias, iar cei pozitivi erau trimiși la spitale dedicate COVID. Triajul pacienților pozitivi și al celor negativi se face, în acest moment, în multe spitale din țară, în corturi instalate în fața unităților medicale, nu într-un spital modular cu dotări ATI, care a costat peste 2 milioane de euro. Peste 250.000 de oameni au donat prin SMS pentru construcția spitalului Dăruiește Viață și zeci de companii au sponsorizat proiectul.



"Dumneavoastră mă sunați să mă trageți la răspundere? Vă rog să mă lăsați să lucrez, pentru că sunt în discuții cu domnul secretar de stat Arafat despre modalitatea în care putem conforma acel spital, mă rog, acea incintă, pentru a putea deveni o incintă în care să se acorde îngrijiri de Terapie Intensivă. În acest moment eu vorbesc cu domnul secretar de stat în acest sens, nu am timp." - prima reacție a lui Mugur Ardelean, managerul Spitalului Elias, sâmbătă dimineață, în momentul în care a fost contactat de HotNews.ro.







Despre spitalul modular din curtea spitalului Elias a vorbit sâmbătă și premierul Ludovic Orban, într-o conferință de presă: "Deja am vorbit și cu domnul ministru Tătaru, și cu domnul secretar de stat Arafat, am discutat și cu doamna Gheorghiu, care a fost implicată într-un proiect umanitar, și există un sistem modular, există o secție practic care poate fi folosită pentru terapie intensivă, de 38 de paturi, care este în cadrul spitalului Elias. Imediat am vorbit cu domnul ministru Tătaru, cu domnul secretar de stat Arafat, pentru a asigura înzestrarea - nu au ventilatoare, nu au monitoare - și trebuie mobilizate din rezerva strategică aflată în administrarea Departamentului pentru Situații de Urgență toate echipamentele necesare și, de asemenea, să fie asigurată asistența medicală. E necesar să identificăm fie la spitalul Elias, fie să luăm prin detașare de la alte spitale medicii și asistentele care să poată să asigure asistența medicală pentru pacienți. Am înțeles că este vorba despre 38 de paturi, care oricum nu vor putea fi folosite toate pentru terapie intensivă, pentru că sunt necesare paturi și pentru pacienții care ies din intubare și au nevoie de tratament."





Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a declarat vineri seară că în acest moment nu mai există locuri libere pentru pacienții COVID la Terapie Intensivă, în spitalele din București. Pacienții gravi sunt duși la spitale din afara Bucureștiului, dar și acestea încep să nu mai aibă locuri la Terapie Intensivă, a afirmat Raed Arafat, la Digi 24.











Oana Gheorghiu (Dăruiește Viață): Nu știm de ce spitalul nu este folosit, mai ales acum, când autoritățile anunță că nu mai au locuri în Terapie Intensivă







"Nu știm de ce spitalul nu este folosit, mai ales acum, când autoritățile anunță că nu mai au locuri în Terapie Intensivă. Poate că trebuie să le amintim de el, ca să trimită pacienți", a declarat sâmbătă Oana Gheorghiu, vicepreședintele Asociației Dăruiește Viață, pentru HotNews.ro.





Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu





"Spitalul modular a fost gândit de la început pentru pacienți în stare gravă diagnosticați cu COVID, tocmai pentru că atunci când am început noi construcția vedeam ce se întâmplă în Italia și ne dădeam seama că va fi o problemă dacă vom avea ceva similar. Avem un parteneriat cu spitalul Elias, am predat spitalul modular spitalului Elias, după ce el a fost construit și dotat. Spitalul modular a fost construit pentru pacienții COVID, a fost verificat de Direcția de Sănătate Publică și am înțeles că a fost găsit totul în regulă, nu s-a spus nimic despre conformarea lui, așa cum înțeleg că se vorbește acum", mai spune Oana Gheorghiu.









Cel mai modern spital modular COVID din țară. 250.000 de români au donat pentru construirea lui



Construcția spitalului modular din curtea spitalului Elias a costat aproximativ 2,2 milioane de euro, iar spitalul este cel mai modern de acest fel din România. Peste 250.000 de oameni au donat prin SMS pentru construcția lui și zeci de companii au sponsorizat proiectul.



Pe șantierul spitalului, o echipă de aproximativ 70 de oameni a lucrat zi de zi pentru finalizarea proiectului.



Spitalul modular are 38 de paturi, iar fiecare pat este dotat cu gaze medicale pentru a putea trata cazuri grave (de terapie intensivă). Este un spital care crește numărul de paturi de terapie intensivă pentru pacienții cu COVID-19 și care va fi transformat, după epidemie, în spital pentru mari arși, în condițiile în care România are extrem de puține paturi și pentru acești pacienți, chiar și la aproape 5 ani după Colectiv. Costurile de relocare și de refolosire ca spital pentru mari arși sunt mici, spun reprezentanții Dăruiește Viață.









Dăruiește Viață a achiziționat și echipamentele necesare pentru funcționarea spitalului și a montat inclusiv tancuri de oxigen pentru gaze medicale, necesare în terapie intensivă.



Din momentul izbucnirii crizei coronavirusului în România, Asociația Dăruiește Viață a direcționat toate donațiile primite către sprijinirea spitalelor în lupta împotriva coronavirusului - aparatură și materiale de protecție. La începutul lunii aprilie, asociația fondată de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu a anunțat că începe construcția unui spital modular în curtea Spitalului Elias din București, unde urmează să fie tratați pacienți infectați cu coronavirus.



Spitalul modular din curtea Spitalului Elias este al doilea spital construit de Asociația Dăruiește Viață, după cel pentru copii bolnavi de cancer, care este în construcție, în curtea Spitalului Marie Curie din București.