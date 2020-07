Robert De Niro și alte celebrități, implicate într-o campanie pentru purtarea măștii medicale

Mai mulți actori celebri și-au împrumutat vocile pentru spoturi de conștientizare a necesității purtării măștilor medicale, rezultat al unei inițiative a statului New York, potrivit AFP.Campania intitulată „Mask Up America”, a fost lansată de guvernatorul Andrew Cuomo în parteneriat cu Tribeca Enterprises, compania din spatele festivalului de film Tribeca.Este vorba despre scurte filme de 30 de secunde, care prezintă imagini ale unor persoane anonime care poartă o mască, cu un voiceover."Când porți o mască", spune comediantul Morgan Freeman, "mi-ai câștigat respectul. Pentru că masca ta nu te protejează, eu sunt cel protejat".„Îmi port masca pentru a vă proteja”, adaugă el. „Americanii, fiți puternici, puneți o mască”.Statul New York a fost de departe cel mai afectat de pandemie până acum.În total, opt spoturi au fost produse de regizor alături de actorii Robert De Niro, Jamie Foxx sau Ellen Pompeo (Grey Anatomy).Mai multe dintre ele vor fi, de asemenea, disponibile în formă audio.Întrebat de AFP despre finanțarea acestei campanii, serviciul de presă al guvernatorului Cuomo nu a explicat.Videoclipurile sunt destinate difuzării în toată țara în funcție de spațiul publicitar care va fi oferit gratuit campaniei de către radiodifuzori.La începutul lunii iulie, guvernatorul democrat din Michigan, Gretchen Whitmer, a cerut guvernului Trump să lanseze o campanie națională de conștientizare cu privire la purtarea măștii.Sâmbătă, președintele Donald Trump a purtat o mască pentru prima dată în public, după ce a refuzat, de câteva luni, să poarte una și a râs de personalitățile care au apărut cu mască.