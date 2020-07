Emanuel Ungureanu, la două zile după ce o angajată a Primăriei Cluj a fost confirmată cu coronavirus: Șeful Direcției Tehnice are și el COVID. DSP Cluj a spus că nu e nevoie de testarea angajaților, nici măcar a colegilor de birou ai doamnei

"Criminali! Am avertizat și nu m-au ascultat. Acum câteva zile am declarat public că șeful DSP Cluj Moisescu și Emil Boc, din ticăloșie, inconștiență și prostie, au ascuns faptul că în primărie a fost infectată o doamnă, șefa de la Achiziții. DSP Cluj a declarat că nu e nevoie de testarea angajaților, nici măcar a colegilor de birou ai doamnei", scrie Emanuel Ungureanu, într-o postare pe pagina sa de Facebook."Azi am aflat că șeful Direcției Tehnice din primăria Cluj-Napoca, adică contactul direct al șefei de la achiziții are Covid 19 cu simptome! Am strigat tot de unul singur ca testarea să fie făcută urgent, atât în primăria Cluj-Napoca, cât și în creșa Patrocle unde lucrează mama angajatei primăriei, și ea cu simptome de Covid 19.""Cine răspunde de sănătatea angajaților din primăria Cluj-Napoca domnule Boc? Șeful Direcției Tehnice a avut contact cu sute de persoane", afirmă Emanuel Ungureanu, adăugând că "Voi sesiza Parchetul pentru a se lămuri această tărășenie.""Șeful DSP Cluj, din slugărnicie față de Boc a transformat, în complicitate cu primarul, primăria Cluj-Napoca în focar de infecție Covid 19! La cine să mai strig să se ia măsuri eficiente de combatere a Sars Cov 2 la primăria Cluj-Napoca?", acuză deputatul USR.