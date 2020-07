Piscină deschisă, închisă, scăldat in mare. Care este mai periculoasă? Unde e mai sigur, în avion sau în tren? Dr. Ana Maria Apostol, psihologul Andreea Chițu și Vlad Mixich vă ajuta să aveți o vacanță în siguranță

Cu ce medicamente să plecăm în vacanță?

Cu ce medicamente să plecăm în vacanță?

Cum știm că o mască s-a uzat?

Ce facem dacă suntem un temperament mai anxios. Decât să fac covid în străinătate, nu mai bine stau acasă și facem vacanța la pădure?

Cum poate fi diminuată această anxietate în familie, înainte sau în timpul vacanței? Există comportamente care se pot schimba?

Despre all inclusive

Piscină deschisă, închisă, scăldat în mare, lac. Care e mai periculos?

Unde e mai sigur, în avion sau în tren?

Cum acordăm primul ajutor în cazul unui atac de panică, în vacanță?

Care sunt primele semne ale unui atac de panică?

Măsuri de siguranță când ajungem la hotel și ne cazam.

Acceptăm să vina personalul de la hotel să facă curățenie în fiecare zi sau facem noi?

Călătoritul în această perioadă este mai dificil decât înainte de pandemie, nu doar pentru ca trebuie să ținem cont de regulile de igienă, ci și din simplul motiv că există mai multe țări din UE care impun restricții, condiții pentru cetățenii români. România a devenit o țară cu risc epidemiologic mare, alături de Suedia, Portugalia. Suntem printre zonele cu o creștere galopanta a cazurilor noi și rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile.Cei care se întorc din destinații de vacanță cum ar fi Austria, Bulgaria, Belgia, Cipru, Croația, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Spania, Ungaria, nu trebuie momentan să stea în carantină, evident vorbim de persoanele asimptomatice.Vestea proastă este că există restricții pentru România în Grecia. Este obligatorie completarea unui formular cu 24 de ore înainte și test covid negativ cu 72 de ore înainte, realizat molecular, nu test rapid.De aceea, înainte de a călători in străinătate trebuie să vă informați de pe siteul Ministerului de Externe , unde găsiți toate detaliile despre restricțiile și condițiile impuse în funcție de țara de destinație.Ana Maria Apostol:e, administrate pe kg corp, nu pe vârstă. Febra apare într-o multitudine de boli respiratorii, digestive. Când mergem la mare, stăm toată ziua la soare și putem face insolație și avem sindrom febril. Asta nu trebuie să ne panicheze, ținem copilul într-o cameră cu temperatura mai joasă.. Putem suferi traumatisme, cădem cu bicicleta, cu rolele, trebuie să avem la dispoziție antiinflamatorii. Pot apare otite, adică dureri de urechi.Vara, în orice țară ne-am plimba există ambrozie, care provoacă alergii respiratorii foarte puternice și un antialergic ne poate ajuta.Într-o țară străină, de la mâncare sau apă, pot apare tulburări intestinale și atunci vom avea nevoie de, de exemplu betadina, dacă facem un traumatism.Pe lângă aceste medicamente pe care în general le aveam la noi, există, soluții de spălat pe mâini săpun, apă, mască de protecție.Trebuie să avem mai multe, pentru că o mască e utilă maxim 4 ore, după 4 ore se contaminează.În primul rând se umezește. Dacă nu vorbim și dacă nu avem contact cu persoane, o putem purta maxim 6 ore. Cu cât vorbim mai mult, cu atât se umezește mai tare și se încarcă cu aerosoli și nu mai este eficientă. O putem schimba și la 2 ore, dacă se umezește.Andreea Chițu: De ce nu? Până la urmă fiecare decide asupra propriei persoane. Multe persoane au decis să își anuleze vacanța.Andreea Chițu: Cu siguranță, inclusiv cereri de terapie online direct.Cred că dificultatea mare este într-un cuplu sau când sunt copii și nu toată lumea este anxioasa. Sunt probleme de cuplu serioase pentru că partenerii nu se pot pune de acord în legătură cu vacanțele.Andreea Chitu: Persoanele anxioase, în prima etapă în care toata lumea a fost bulversată, și-au dezvoltat anumite comportamente și a crescut și nivelul de anxietate. Acum, aceste comportamente nu își mai au locul, de exemplu, să dezinfectam tot. Cred că ajustarea și derapajul controlat pot ajuta. Ce înseamnă asta, a păstra anumite comportamente care ne protejează, în derapaj controlat, și în același timp trebuie găsită o punte de legătură cu partenerul, cu copiii. Dar este foarte greu, când unul este super anxios și hiper protectiv și celălalt parcă este în ignorare și negare. Persoana anxioasa nu poate renunța la comportamentele de protecția ca să se liniștească, dar în același timp nu îl poți înnebuni pe altul să nu mai iasă și să nu mai facă nimic.Ana Maria Apostol: As sugera "hai să mergem în vacanță într-un loc pustiu".Avem nevoie de aceste relaxări mentale, oamenii au nevoie să iasă din spații închise, au nevoie să vadă soarele. Nu trebuie să fim exagerați, dacă știm să purtăm masca, să ne dezinfectam, să ne protejăm.Ana Maria Apostol: Dacă luăm prânzul la all inclusive există riscuri. Este mai complicat pentru că sunt mai mulți oameni în aceeași cameră. Soluția este să fie un orar, cu program și distanțare între mese. Este mai mare riscul pentru că vorbesc oamenii între ei, ar fi bine să găsim terase cu mese distanțate.Ana Maria Apostol: Cea mai periculoasă este piscina, mai ales cea deschisă, cea închisă este mai curățată și au acces mai puțini oameni la ea.Cea mai sigură este marea, dar să nu ne îngrămădim, să păstrăm distanța.Ana Maria Apostol: Și în tren putem să ne infectam. Încăperea cea mai mică este cea mai periculoasă. Dacă deschidem geamul scade cantitatea de aerosoli și riscul.În avion suntem în spațiu închis pentru câteva ore și este ventilat, aerul se usucă și ne putem infecta mai ușor.Andreea Chițu: În primul rând nu trebuie să reacționăm panicați, trebuie să acționăm cât mai liniștiți și relaxați pentru a ajuta persoana anxioasa.În primă instanță, tehnica de respirație: 5 secunde inspir, 5 secunde respir, pentru a nu diminua oxigenarea creierului. Retragi persoana într-un mediu mai sigur, în cameră.În timpul unui atac de panică, persoana este irațională, nu trebuie sa îi spui că nu este nimic, trebuie să o abordezi cu cât mai mult calm și înțelegere.Găsirea unui centru medical pentru că un anxiolitic nu se poate lua fără rețetă.Andreea Chițu: O respirație foarte intensă, transpirații, vertij, amețeală, tinitus, adică țiuit în urechi, durere. Omul se gândește că e inima "sigur o să mor" și nu mai gândește rațional. Trebuie verificat dacă e prima oară, persoanele care au mai trecut prin asta își revin mai ușor.Mai există "febra călătoriei", adică înainte de a pleca trecem printr-un episod anxios, deși noi plecăm în vacanță și ne relaxam, pentru că nu știm ce ne așteaptă. Până ne ajustam harta mentală cu harta locului nou, această anxietate de călătorie chiar există, nu este o glumă.Ana Maria Apostol: Ne bazăm pe proprietar că o să facă acest lucru, toți dezinfectează suprafețele.În primul rând, trebuie să aerisim camera, e important să nu stăm în spațiu închis, la baie să avem săpun și gel dezinfectant, să avem mască.Dacă ai un sindrom febril, să nu te panichezi că vei face Covid. Este rolul medicului să pună un diagnostic, pentru că există multe boli cu simptome asemănătoare.De-a lungul anilor, din vacanță vin oameni cu sindrom febril, durere de gât tuse, tulburări digestive. Nu înseamnă neapărat că suntem infectați cu coronavirus.As accepta să vina pentru lucrurile de care avem nevoie, prosoape, lenjerii, să poarte mască în acest timp. Sincer, mă relaxez în vacanță și aș lăsa personalul hotelului să își facă treaba. Trebuie să ne bazăm pe responsabilitatea patronului și să ne relaxam.Andreea Chițu: Pentru cei care nu au toleranță mai mare la anxietate, nu se întâmplă nimic dacă nu face nimeni curățenie în camera 5 zile și strângi tu niște haine.O persoană nu poate concepe să dea controlul unei alte persoane care să aibă ea în minte protecția sa și atunci derapajul controlat ar fi așa: ajungi într-un hotel, dacă pentru tine e mai bine să nu ți se facă curățenie, stabilești de la început și în felul acesta ești mult mai ok